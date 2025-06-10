逢大畢典風波導火線…男大生涉對女同學強吻、襲胸 已送辦

逢甲大學有畢業生上網投訴，6日畢典因性平事件，延誤2小時後取消。(圖／民眾提供)

逢甲大學在6日舉辦畢業典禮，因有男、女學生涉及性平案件，家長在場對罵，校方因調解無效，取消畢業典禮，引發軒然大波。經查，該起案件發生在今年4月間，當時涉案男大生與女同學前往逢甲商圈的KTV唱歌，返家時男大生對女生有熊抱、親吻等動作，女方提告，警方已完成男大生警詢，依強制猥褻罪函送偵辦。

經查，今年4月底時，逢甲大學男、女學生一起到逢甲商圈KTV唱歌，結束後男大生以回家同路為由，與另名女同學一起返家，未料返家途中，男大生從背後熊抱女同學，還有襲胸、親吻等舉動，女方趁男方不注意時逃跑，向友人求助，前往醫院驗傷。

女同學在5月1日向校方反映後，前往第六警分局西屯所提告，警方目前已完成男方詢問，依強制猥褻罪，函請台中地檢署後續偵辦。

逢甲大學6日舉辦畢業典禮，因性平事件，有2名家長對峙開罵，校方調解無效，畢典最後被迫取消，讓與會畢業生炸鍋。

有學生轉述，起因一名A女學生與一名B男學生曾發生性平糾紛。當A女學生父親發現B男學生與家長也到場參加畢典時，激烈反對，並揚言如果對方不離開，畢業典禮就不應繼續舉行。

男同學的家長則認為自己的孩子有權參與典禮，堅決不肯離場，雙方因此僵持不下，校方嘗試調解無效，導致畢業典禮延誤2小時，最終宣布取消。