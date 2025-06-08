保育動物石虎淪為千元野味 越南移工違法獵捕遭逮

警方逮捕越南籍潘姓移工，發現他在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉打算食用。(圖／警方提供)

台中地檢破獲越南 籍移工集團獵殺第一級保育類動物「石虎」，抓到失聯的潘姓移工等三人，扣到一隻石虎遺體。經查，潘在台中淺山區遊獵，以每隻數百、上千元販賣「野味」給同鄉，不排除與他們過去有吃貓肉的習慣才獵殺石虎，檢方6日聲押潘獲准。

越南政府已立法禁食貓肉，但因過去習俗、生活飲食習慣影響，仍有部分當地人會以貓入菜，加上潘（36歲）為失聯多年移工，對野生動物保育法明定保育類動物規範不熟悉，檢警懷疑他可能將石虎「誤認成貓」才獵捕。

台中地檢指揮保七警方等專案小組，4月先查獲有人在台中市后里區交易一隻死亡的石虎遺體，循線追查來源，5月底抓到負責兜售石虎的范姓、阮姓移工，檢察官考量無羈押必要，訊後對兩人施以科技設備監控以防逃亡。

經循線溯源，警方6月4日再持搜索票赴新社、后里等三處搜索，潘竟持槍瞄準、恐嚇員警後趁機逃逸，隔天在新社遭拘提到案。警方扣得四把自製獵槍、喜得釘火藥及製造獵槍所用的零件、工具，還有大量穿山甲鱗片。

檢警發現，潘男2020年10月起就被通報行蹤不明，在台失聯流竄近五年且居無定所，他長期在新社一帶的淺山區域持自製獵槍遊獵，將「野味」以每隻幾百元或千元賣給同鄉食用，賺取所得維生。

警方研判潘獵捕的中小型野生動物可能包括飛鼠、山羌、麝香貓、穿山甲，也查獲穿山甲鱗片與山羊肉，而石虎稀有罕見，本身皮毛無經濟價值，潘應是偶遇而當成野味，非專門獵殺石虎。

檢察官複訊後認為潘涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法及恐嚇罪嫌，所犯為五年以上重罪，有逃亡、串滅證之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。

中檢說，石虎是台灣現今唯一原生貓科動物，更是瀕臨絕種的第一級保育類野生動物，將釐清犯罪網絡，溯源盜獵販賣集團。