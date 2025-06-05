78歲肇事翁輓詞「永遠勝利」被罵翻 家屬稱沒多想急撤

花籃上永遠勝利的輓詞，被網友罵翻。(圖／民眾提供)

三峽上月19日發生4死11傷車禍，78歲肇事翁靈堂擺上「永遠勝利」，被網友罵翻，記者昨實地前往現場查看，永遠勝利輓詞已被取下，禮廳員工轉述肇事者家屬說法，表示「永遠勝利」是父親（指余翁）生前最喜歡的一首歌，沒有其他意思。

余姓老翁靈堂前花籃輓詞包括德望永昭、德業長昭等，有北大特區居民痛批，老翁撞死3人以外，家屬也不道歉，有何品德可言。

在余姓老翁靈堂現場，親屬親送輓聯花籃，表達對老翁追思。其中兄弟妹花籃輓詞「德望永昭」，詞意表達對老翁一生德行與聲望的高度敬仰，期盼先人的美名得以永遠流傳。老翁兩兒中，其一花籃是「德業長昭」，緬懷父親在品德與事業上的成就，祝願其精神長存人間、世代傳頌。另名兒子則是「永遠勝利」輓詞。

如今花籃上永遠勝利的輓詞已被取下，禮廳工作人員表示，家屬表示永遠勝利只是父親生前很喜歡的一首歌，沒有多想就寫上，並沒有其他意思。對於被害家屬盼肇事家屬出來道歉，員工則說家屬沒講到這塊。也不知家屬是否心裡感到委屈。余翁家屬每次來都戴著口罩，快速祭拜完後就離開。

北大特區居民表示，老翁撞死3人還有12人受傷，至今家屬躲起來不敢面對被害者，肇事者造成多個家庭難以彌補傷痛，家屬不道歉讓被害家屬痛上加痛。肇事者及其家屬的作為，這種品德根本不配現場出現的德望永昭、德業長昭輓詞，輓詞恐怕加劇受害家屬心痛感受，讓人感到諷刺。