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泰國賭場開分員領高薪？ 台中3婦被歹徒騙出國勒贖

記者陳宏睿／台中2日電
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彰化縣張姓男子等人涉嫌詐騙婦人到緬甸行騙，檢警今年收網抓人，查扣涉案贓證物。（記者陳宏睿／翻攝）
彰化縣張姓男子等人涉嫌詐騙婦人到緬甸行騙，檢警今年收網抓人，查扣涉案贓證物。（記者陳宏睿／翻攝）

台中市陳姓婦人等3人被詐騙集團佯以到泰國擔任賭場開分員，可領高薪為由，騙到泰國後，由持槍武裝分子囚禁在緬甸，詐團原欲3人從事詐騙工作，但成效不佳，歹徒再向台灣家屬勒贖45萬元（台幣，下同，約1.5萬美元）至60萬元，刑事局今年間收網，帶回張男等涉案5人，依人口販運等罪送辦，檢方命交保。

刑事局去年底發現，有民眾被詐騙集團騙到國外後，行方不明，全案經報請台中地檢署檢察官戴旻諺指揮後，與台南市刑大、新營警分局、台中市第二警分局等單位共辦。

檢警調查，張姓男子（25歲）透過網路軟體Telegram，委由朱姓女子（53歲）、沈姓男子（43歲）找人到緬甸苗瓦迪地區從事詐騙工作，但對被害人佯以前往泰國賭場擔任高薪開分員為藉口引誘，年約52歲至62歲的陳姓、胡姓、沈姓婦人等3人上當，在去年10月間陸續搭機前往泰國。

陳婦等3人抵達泰國後，即被歹徒限制自由，收取護照，由持槍的武裝分子押往緬甸後，限制自由，強迫3人從事詐騙工作，不過3人在機房內的工作成效不佳，張男等人再向3人在台的親友勒贖金錢，其中陳婦、胡婦家人分別交付65萬元、40萬元才獲釋。

沈婦未付贖款，另由刑事局國際科救援後，在今年3月間由泰國搭機返台，當時有「小翁立友」的歌手陳康岳也是搭乘同班機返台。

檢警蒐證完成後，分別在今年2月24日、3月27日到台中大里、北屯、西屯、彰化縣員林市等地搜索，查獲張男等5人到案，查扣現金1萬8800元、手機、筆電、金融卡、存摺、健保卡、自然人憑證等贓證物，全案依人口販運、詐欺等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命張以5萬元交保，其餘涉案人以3萬元交保候傳。

刑事局呼籲，切勿輕信友人或是網路求職推薦，宣稱東南亞地區等海外高薪職缺、工作內容輕鬆、包吃包住等話術，應確實查核訊息來源、內容真偽，切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法行為，以免觸犯當地國家法律或遭騙受困海外，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更須付出大筆金錢，切莫因一時的輕率選擇而將大好人生蒙上陰影。

泰國 緬甸 詐騙集團

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