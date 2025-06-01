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小爸媽施暴 男嬰3度送醫骨折腦傷

記者曾健祐／台北1日電
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台中地檢署。（本報資料照片）
台中地檢署。（本報資料照片）

台中一對年輕父母缺乏耐心，兒子出生未滿月就遭輪番凌虐，三度送醫，最終手骨折、嚴重腦傷。檢方發現，兩人早有社會局資源介入指導育兒，仍連續對男嬰施暴，一次比一次嚴重，依重傷害等罪嫌起訴求重刑，檢察官更直言「不該使稚子成為父母宣洩的犧牲品。」

檢警調查，這對24歲、23歲夫妻去年8月生下兒子，同年9月12日，女子不滿小孩哭鬧就出手捏、掐他手臂，下午驚覺男嬰右手無法舉高，送醫才發現骨折，當天治療後帶回家；隔天她又不滿孩子哭鬧，改掐他腹部、拿有拉鍊的外套帽緣甩打成傷。

男嬰晚間因異常溢奶再度送醫，住院一周才穩定，醫護人員對夫妻衛教、指導照護方式，確認兩人有基本照顧能力後，同月20日才讓他們把兒子接回去。

詎料翌日，男子單獨照顧小孩時，凌晨2點多被兒子哭鬧聲吵醒，竟用雙手抱住男嬰大力搖晃數次，讓他頭部至少兩次撞到水泥牆，沒多久見男嬰頭部腫脹。男嬰凌晨4點多再被送醫，又被發現顱骨骨折、腦出血，因受虐性腦傷造成嚴重腦損，醫院見男嬰頻繁受傷，通報警方。

台中地檢署訊問時，女子辯稱替兒子穿衣太大力，手才骨折；檢方提示傷勢證據後，她才坦承，並證稱丈夫單獨照顧時，聽到房間內傳出「砰、砰」聲響，回房就發現兒子左額腫脹六、七公分。

男子否認，稱兒子可能撞到牆角，還說絕對沒碰他頭，誣陷是社工拉扯男嬰的手才骨折。他最後坦承「客觀行為」，否認刻意要弄他。

檢方調查，女子曾遭丈夫家暴，當時社工就介入，懷孕時也給予育兒資源、指導，兩人對育兒非全無求助管道，且男子的父親也曾傳訊提醒他不可虐嬰、會有刑事責任。

檢方偵結後，依重傷害、傷害罪嫌起訴夫妻，並請法院審酌兩人是年紀尚輕的「小爸媽」，女子有中度智能障礙，請法院就男子部分從重量刑、女子處適當之刑。

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