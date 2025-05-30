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過期2年豬排上萬片流入市面 大多被台灣人吃下肚

記者巫鴻瑋／高雄30日電
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全芳味食品批發公司不顧食安將過期豬排改有效日期又上架，還流入超市、臉書直播銷售，萬片過期豬排已被民眾吃下肚。(記者巫鴻瑋／翻攝)
全芳味食品批發公司不顧食安將過期豬排改有效日期又上架，還流入超市、臉書直播銷售，萬片過期豬排已被民眾吃下肚。(記者巫鴻瑋／翻攝)

彰化縣全芳味食品公司涉嫌竄改過期冷凍豬排有效期限，流入超市賣場、LINE團購及直播銷售，去年上游生產商發現提告，但上萬片過期2年的豬排已被消費者吃下肚。高雄地檢署昨依違反食品安全衛生管理法起訴蔡姓負責人，向法院求處2年以上重刑。

檢方查出，全芳味於2022年4月進貨2萬3000片豬排，有效期限只到2022年9月，但透過門市及LINE團購賣出不到2000片，蔡姓負責人不甘損失，將滯銷的2萬多片豬排修改有效日期重新上架。透過門市及團購賣到去年6月，仍有1萬多片沒賣完，他又出貨上百片給臉書直播主銷售，另有3600片賣給台南、高雄連鎖超市、賣場。

去年10月，生產商員工無意間在臉書看到超市在賣這款停產2年以上且全面下架的豬排，而向高雄地檢署提告，並要求蔡姓業者回收商品。

檢警去年12月16日會同高雄市、彰化縣及南投縣衛生局到全芳味公司倉庫搜索，查扣進出貨明細及冷凍倉庫內存放的大批過期食品，估計已有上萬片早已被消費者吃下肚。

檢方指出，全芳味蔡姓負責人涉犯食安法，情節重大足以危害人體健康，以及涉嫌詐欺取財、偽造文書、虛偽標記罪嫌，予以起訴，建請法院從重量處2年以上徒刑，並對全芳味公司科處500萬元罰金台幣及沒收30萬元台幣犯罪所得。

過期1月以上到2年的豬排流入市面，至少1萬片過期豬排已經被消費者吃下肚。(記者巫...
過期1月以上到2年的豬排流入市面，至少1萬片過期豬排已經被消費者吃下肚。(記者巫鴻瑋／翻攝)

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