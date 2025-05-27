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謝宜容涉貪首開庭 全程痛哭認罪近20分鐘拚緩刑

記者蔣永佑／新北27日電
勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪遭起訴，新北地方法院26日首開庭，謝全部認罪並痛哭近20分鐘。(記者蔣永佑／攝影)
勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪遭起訴，新北地方法院26日首開庭，謝全部認罪並痛哭近20分鐘。(記者蔣永佑／攝影)

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪案，新北地方法院昨首度開庭，全部7名被告包括謝宜容在內全部認罪，謝女更全程痛哭認罪近20分鐘，希望力拚緩刑。

昨開庭時謝律師主張她已在偵查中自白且繳回全部犯罪所得，不法所得在5萬元(台幣，下同)以下，希望再以刑法59條情堪憫恕獲得法官緩刑。據了解，前兩點謝宜容雖已符合減刑要件，但緩刑關鍵在於法官是否認定她情堪憫恕，在最低刑度下再予以酌減其刑。

昨天開庭時，謝宜容昔日北分署下屬和相關廠商均認罪，坦承是配合謝女讓標案過關，謝宜容更是從頭哭到尾。離去前，謝女面對媒體再度痛哭失聲。

謝女律師表示，謝宜容對於過世的吳姓工程師感到相當抱歉，但目前尚未與家屬接觸，謝女也在律師建議下，當眾向吳姓工程師和家屬致歉。

檢方起訴指出，謝宜容擔任北分署分署長期間，指示將新莊辦公室整修部分工程採購案拆出，使承包公司習翌獲得25萬餘元不法利益；2024年北分署對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統整為一採購案交習翌承包，還提前洩漏標案內容，為習翌獲得17萬餘元不法利益。

謝明知三節禮盒為北分署使用「就業安定基金」或「就業保險基金」預算採購，2023、2024年春節端午、中秋三節發送剩餘12個禮盒涉侵占己用，共2萬901元。

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