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鼎越標京華城涉非常規交易 檢調疑威京「左手換右手」

記者張宏業、蕭雅娟／台北27日電
中石化董事長陳瑞隆涉京華城土地案200萬台幣交保。（記者張宏業／攝影）
中石化董事長陳瑞隆涉京華城土地案200萬台幣交保。（記者張宏業／攝影）

威京集團關係企業中石化轉投資公司鼎越開發，2019年以372億元（台幣，下同）標下京華城土地，但得標金高於底價30億元，涉非常規交易，調查局昨搜索威京集團等20處所，約談中石化現任董座陳瑞隆等22人到案，詢後移送台北地檢署複訊。

威京集團主席沈慶同列被告，他羈押在台北看守所，檢調昨未提訊，其他約談對象包括中石化時任董座林克銘、京華城董座陳玉坤、鼎越前董座朱亞虎等。朱亞虎訊後以100萬元交保，限制出境出海。

京華城購物中心2001年開幕，營運18年後因財務出現重大虧損，京華城公司2018年委託戴德梁行標售，前三次均因底價過高等因素流標，2019年才由中石化轉投資公司、鼎越開發以372億1萬元得標，創下商用不動產標售金額最高紀錄，並取得土地永久所有權。

2022年京華城在原址動工打造頂級商辦「京華廣場」，規劃4棟地上19層、地下7層大樓，占地近5000坪，但去年爆發容積獎勵弊案，時任台北市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙等罪起訴，鼎越開發土地也遭法院查扣，停工至今。

檢調追查，京華城土地首次招標底價380億元，第4次標售底價降至342億元，當時興富發曾出價300億元，最後卻由鼎越開發以高於市價30億元得標，檢調質疑是威京集團為解決聯貸壓力，設計出的「左手換右手」解套方案，涉證交法非常規交易、特別背信等罪。

檢調另查出鼎越開發最早資本僅1億元，中石化為讓鼎越投標，不斷讓鼎越增資至350億元；昨發動搜索，要釐清30億元流向，追查沈慶京是否幕後下指導棋。

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