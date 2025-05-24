巧合？又2名78歲老翁駕車肇事 1人無照：台灣駕照難考

事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。(記者翁至成／翻攝)

又見兩名78歲老翁開車肇事，第一件是台北的78歲邱姓老翁昨天開公司車行經北市博愛特區時，未減速衝撞前方2輛機車及行人，最後撞上前方公車和3輛汽車才停下，共釀8人送醫，警方查出他未有考駕照紀錄，更有2次無照駕駛，行徑惡劣；第二件則是高雄的張姓老翁在23日上午駕駛賓士轎車，右轉時超越來向車道，撞上計程車後，衝入路旁推銷健康飲食講座的教室，撞傷屋內1名老婦。確實肇事原因由警方調查中。

北市邱姓老翁的妻子昨表示，丈夫持有國際駕照，之前都在美國留學、念書，後來才回來台灣，「但他覺得台灣駕照很難考」才沒去考照。

據了解，邱翁是貿易公司董事長，主要進口日系品牌特殊鋼材料，資本額近2億(台幣，下同)；他住懷寧街，距現場僅數百公尺遠，不排除是先擦撞兩輛機車後太緊張釀禍。

警方調查，邱翁昨下午開車行經重慶南路一段，行經漢口街時突然衝撞前方行進的2輛機車，接著違規闖紅燈，衝撞綠燈正在過馬路的行人，不少人受驚嚇閃避，69歲劉姓男子無辜被撞，180度翻身、摔落在地，右小腿骨折送醫救治。

邱翁車輛持續爆衝，經過武昌街一段後，再撞上706公車及3輛轎車才停下，因撞擊力道大，邱翁車頭全毀，安全氣囊爆開，他也一度昏迷受困車內，現場民眾上前協助脫困。

消防局指出，現場8人送醫（7男1女），除較嚴重的邱翁和行人劉男，還有2名機車騎士四肢擦傷，另2名汽車駕駛胸部、腿部疼痛，還有2名公車乘客無明顯外傷。

邱翁送醫後狀況好轉，員警對他酒測排除酒駕，但查出他沒有駕照，且從無考照紀錄，並在2021年、2023年被查獲2次無照駕駛。針對爆衝原因，邱翁供稱「完全不記得」，連員警詢問「當時開車要去哪？」他說「全忘了」，態度讓員警傻眼。

律師王翼升在Threads 社群平台評論該起車禍，他表示，在台北市區闖紅燈暴衝，橫掃行人、機車、公車，8人倒地。「他不是誤踩油門，是完全無資格開車，卻還敢開上路，把城市當成試煉場，把人命當成代價」。王翼升表示，這種行為，跟拿著武器衝進人群有什麼不同？縱使未造成死亡，也應該依刑法第271條「殺人未遂罪」偵辦，不能輕輕放過。

至於高雄78歲張姓老翁，則是在23日上午10時許，駕駛賓士轎車，沿高雄市前鎮區鎮東一街行駛，右轉鎮東街，正好莊姓男子（57歲）駕駛計程車，由鎮東街要右轉鎮東一街，賓士車撞上計程車後偏向，撞向推廣健康食品的講座教室，把教室大門撞破，衝進教室內，計程車也跟著裝入騎樓，車頭損毀。

當時屋主陳男（54歲）和白姓婦人（73歲）正在教室內，白婦遭擦撞，幸只擦挫傷，未送醫。

警方趕到車禍現場，發現講座教室一片狼藉；講座教室平時都有老人參加講座，當時教室內沒其他人聽講座，才沒其他人造成嚴重傷亡，讓員警及附近住戶捏把冷汗。