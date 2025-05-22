衝撞害3死肇事翁疑有「路怒症」 同事曝開車像變了個人

造成3死的三峽車禍現場，民眾擺放的弔唁品愈堆愈多，三峽區公所擔心下雨損壞，21日下午搭帳篷保護。(記者李定宇／攝影)

19日下午新北市三峽區北大國小前，發生震驚全台的車禍事件，78歲余姓老翁因不明原因，開車高速衝撞正下課行經該處的學生與家長，釀成3死12傷悲劇。一名自稱老翁的前同事出面爆料，對方過往的「瘋狂行徑」，指出他只要一握方向盤，就像變了個人。

據「鏡報新聞網」報導，該名老翁曾任職大同公司財務長，長年被外派國外擔任要職，退休 後則轉任大同大學監護人。據前同事指出，余男過去沉默寡言，個性謹慎低調，但只要手一碰到方向盤，就像是變了個人一樣。過去數名曾搭過余男車子的同事表示，余男每逢開車就會變得焦躁易怒，與平時壓抑寡言的模樣，簡直判若兩人。有人透露曾見過余男在紅燈轉綠燈後，只因前車慢一秒就會狂按喇叭，也有人表示見過余男被超車後，追罵對方好幾公里，研判余男恐有嚴重的「路怒症」。

報導指出，余男5年前就曾開車衝上人行道撞傷推娃娃車的行人，此次事發前與其他車輛發生碰撞後加速逃逸，全程猶如失控。一名交通專業的警官表示，根據行車模式與目擊描述，不排除此事件與「路怒症」有關，特徵包括情緒失控、攻擊性行車行為，最終釀成悲劇。

另據本報系聯合報報導，余姓老翁昨天仍住院手術無法應訊，他肇事前要返家卻繞路，被質疑是否因行車糾紛追逐女騎士。警方調閱監視器及行車記錄器畫面、音檔，未發現追車，余也沒說話，女騎士神情平和，不似有行車糾紛，須待余清醒詢問釐清肇因。

警方在余汽車駕駛座及後座各發現一碗傾倒的粉圓冰，外傳他可能開車食用或整理而肇事。三峽警分局長劉文雄說，已採證將所有可疑物品送驗。

案發現場宛如追思會場，民眾擺放鮮花、卡片追思，一名死者母親寫到「媽媽愛妳，希望妳不要怕，快樂地去當小天使」。因天氣炎熱，擔心高溫曝曬、下雨會損壞祭品，三峽區公所昨天下午搭起帳篷。

三峽國中一名二年級女學生昨放學重返案發地，哽咽表示當時目擊四人沒生命跡象，那一幕一直在她腦海，學校裡大家一提起此事，就會有人哭。