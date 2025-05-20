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洩密涉共諜 金門海巡「明日之星」遭免職、收押

台灣新聞組／綜合20日電
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海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝涉違反國家安全法及洩密等罪遭羈押。圖為莊任金門第九海巡分隊長時照片。(記者蔡家蓁／攝影)
海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝涉違反國家安全法及洩密等罪遭羈押。圖為莊任金門第九海巡分隊長時照片。(記者蔡家蓁／攝影)

海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝，涉違反國安法及洩密等罪嫌，14日被金門地方法院裁定羈押；海巡署昨發布新聞，莊記兩大過免職，追究相關人員考核監督不周責任。

莊宗輝曾任金門第9海巡分隊長，去年底晉升，被視為「明日之星」，他遭收押當天，金馬澎分署即將其調離現職並解除主管職務，隔日召開考績會議，依重大情節一次記兩大過。

據了解， 莊宗輝是金門人，他在海巡隊任內，主要承辦接觸兩岸海務，專門處理大陸漁船、抽砂船與兩岸偕同執法等業務，與對岸有密集接觸。

有海巡同事說，莊在隊部很「靠勢」，急於表現，官變大之後，行事作風「很殺」，還喜歡拉幫結派，跟幾位談得來的朋友籌組「四人幫」；到分署裡面後平步青雲，很受長官喜愛，晉升很快。

不過也有同事指莊和人相處不錯，常相約打球；當地媒體普遍則認為莊很低調，鮮少人對他有印象。

海巡署副署長謝慶欽昨指出，此案是由海巡署與檢調機關聯合偵辦，內部已啟動調查。他表示，海巡署將全面強化人員考核制度，落實法紀教育與廉政觀念，防範類似情事再次發生。

海巡署也呼籲外界理性看待，尊重司法程序，對於違法行為絕不包庇，將秉持「毋枉毋縱」原則，持續整頓紀律與提升廉潔治理，重建社會大眾對海巡體系的信任。

國民黨立委陳玉珍認為「應該再往上查」，她說，過去總統府、民進黨立委辦公室都出現過，都應該整體調查才知影響到哪邊，不能只是一直抓下面低階層的，大案子都不辦。

國民黨 民進黨

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