台中人妻出軌19年閨密 退役軍官夫氣炸求償獲24萬

台中市一名人妻與閨密有染，退役軍官丈夫提告求償，台中地院判賠24萬元。示意圖。（本報資料照片）

台中市一名退役軍官已婚育有一女，前年間發現妻子行為異常，追問下妻子坦承與認識19年的閨密開房間，軍官夫氣炸向二人索償60萬元（台幣，下同，約2萬美元），一審認定已逾越一般交友關係，判兩人得賠24萬元。

判決指出，台中市一名軍官退役後擔任保全，與妻子在2019年結婚、育有一女，不過前年底時，丈夫發現妻子行為異常、頻頻說謊，經追問下，妻子坦認人在旅館內，且認識19年閨密也在場，還說有「摸奶」、「吃奶」等親密行為，另外妻子與閨密也在通訊軟體內，互稱「老公」、「老婆」。

人妻因在去年6月間突然搬家，丈夫認為妻子閨密已侵害配偶權，向妻子與其閨密求償60萬元。

台中地院審理時，人妻與其閨密都辯稱，二人是認識19年的閨密，一起外出時，丈夫都知情，還建議她們到一中街、騎電動車 去玩，二人沒有出軌，人妻還說，會搬離住處，不是因為與閨密有親密關係，而是因丈夫家暴。

法官審酌，根據人妻與閨密在2023年至2024年通訊軟體對話紀錄，對話包括「老公我愛你，想妳了」、「我想跟你愛愛了，都你啦」、「妳那天騎上來我的腿」、「我永遠都是你的人」、「你也是一樣只屬於我的」等語。

法官審認，雖二人辯稱是開玩笑聊天，但二人以「老公」、「老婆」相稱，還有許多表達愛意、希望身體接觸的對話，已非開玩笑，交往顯然已逾越一般兩性交往，審酌資力、社會地位等狀況後，判二人得賠24萬元，仍可上訴。