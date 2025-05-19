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追求不成勒斃國中女教師 花蓮瘖啞男落網

記者王思慧／花蓮19日電
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花蓮蔡姓女教師遭殺害陳屍鄉召會宿舍，警方18日逮捕劉姓兇嫌，依殺人罪嫌移送法辦。（記者王思慧／攝影）
花蓮蔡姓女教師遭殺害陳屍鄉召會宿舍，警方18日逮捕劉姓兇嫌，依殺人罪嫌移送法辦。（記者王思慧／攝影）

花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，衣衫不整，警方昨天在海邊防風林逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子；劉承認殺人但否認性侵，偵詢後被依殺人罪嫌移送，檢方今天解剖釐清死因。

29歲蔡女去年8月從台南到花蓮偏鄉任國文老師；前天下午5時許，有教友在群組發現蔡女手機LINE帳號傳出訊息「女老師遭殺害，快去找」，警方獲報發現她陳屍鄉召會宿舍地板，衣衫不整、手機不見。

現場沒有監視器，但警方根據教友供述鎖定劉男涉重嫌，透過手機定位查出劉男位置在海邊防風林，趕到時只見他站在斷裂樹枝旁，疑似尋短失敗，當場逮捕帶回住處找到蔡女遺失的手機。

據了解，劉男到案後承認殺害蔡女，供稱用項鍊勒斃，也承認用她的手機傳送訊息，但否認性侵；警方對其供詞存疑，並懷疑凶器應為其他物品，另查出劉男昨天清晨反常在家洗衣服，疑清洗作案衣物，部分LINE訊息刪除，疑似滅證。

據調查，劉男曾到鄉召會走動，跟女性會要求加LINE溝通，因具弱勢身分，蔡女秉持愛心和他加好友，但後來劉男告白被拒絕，會用文字性騷擾，蔡女不堪其擾封鎖拒絕聯繫；劉男疑因此不滿，16日從後門闖入鄉召會宿舍犯案。

被害人家屬昨趕到花蓮，難過憤怒，希望檢警盡速查明，外界也不要二度傷害死者。鄉召會吳姓牧師則哽咽表示損失一名好姐妹，教友們都很難過。

劉男鄰居說，劉男無業，獨來獨往，曾有多次文字性騷擾女性友人紀錄，還曾把阿嬤打到住院，情緒問題與暴力傾向嚇得阿嬤搬離住處。

性騷擾 LINE

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