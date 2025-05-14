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「惡性重大」…虐死剴剴取樂 保母姊妹判無期、18年

記者王聖藜／台北14日電
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「剴剴」遭虐死案台北地院13日宣判，民眾在法庭外聲援剴剴，不時激動落淚。（記者季相儒／攝影）
「剴剴」遭虐死案台北地院13日宣判，民眾在法庭外聲援剴剴，不時激動落淚。（記者季相儒／攝影）

一歲十個月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，台北地方法院國民法官法庭昨依「成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪」判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，判劉若琳有期徒刑18年；合議庭審判長林鈺珍宣判時，簡述判刑理由，指劉彩萱、劉若琳以虐取樂，惡性重大，未與家屬和解，所生危害至鉅。

剴剴案引起全民憤怒，每次審理都湧入旁聽民眾，法庭外聲援民眾舉標語求判「唯一死刑」、「不得假釋」，另有名人、立法委員不斷聲援，上周宣判前夕更有社運團體為本案遊行上凱道。

檢察官控訴劉彩萱、劉若琳共犯凌虐兒童妨害身心發展致死、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死、成年人故意傷害兒童致死三罪，對劉彩萱求處無期徒刑、對劉若琳求刑18年，合議庭擇一法條論罪，照檢方意見判刑。

劉彩萱、劉若琳案發後羈押禁見迄今，國民法官法庭密集開庭十天，多名專家鑑定人到庭證述，證詞迫使劉彩萱認罪。

剴剴42處傷 醫師打臉保母 製表／王聖藜、唐秀麗
剴剴42處傷 醫師打臉保母 製表／王聖藜、唐秀麗

台大醫院精神醫學部醫師丘彥南作證說，剴剴在劉家的照片，眼神流露出恐懼、空洞，研判長期受虐罹患憂鬱症，也懷疑遭性虐待；台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立說，剴剴的生殖器有深度撕裂傷的新、舊傷勢，懷疑遭性虐待；法務部法醫研究所病理組組長許倬憲證稱，剴剴因低血容性休克而亡。

在劉彩萱家擔任看護工的Mira自國外來台作證，指剴剴冬天洗冷水澡，曾看見剴剴穿著尿布發抖罰站，沒有看過劉若琳對小孩施暴。

但判決指出，依劉彩萱、劉若琳對話紀錄、照片、影片，劉若琳與劉彩萱是共同照顧人，劉若琳是幼保科畢業的專業保母，竟基於以虐取樂及從中獲得優越感等動機，主動追蹤、鼓吹對剴剴的綑綁、罰站、傷害等舉止，甚至提供意見，所以劉彩萱、劉若琳是共同正犯。

檢察官求刑表示，剴剴672天的生命當中，有115天睜開眼是擔心做錯什麼事？會不會被打？劉彩萱、劉若琳律師表示，剴剴因更換保母產生分離焦慮感，劉彩萱再以錯誤方式對待，造成剴剴身心問題惡化，請求輕判。

依起訴書，2023年8月，劉彩萱與剴剴的外婆簽署托育委約書，全天照護剴剴，但自9月1日至12月23日以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢及頭部將剴剴身體對折，用口罩、保利龍遮蓋眼睛後，用膠帶將剴剴綁附在椅腳。

劉若琳曾見剴剴遭綁住雙手、雙腳放置於水桶，因掙扎踢翻水桶嘗試掙脫，將剴剴綑綁固定再塞回水桶內，還長時間讓剴剴裸體躺在地上、雙腳抬高跨門上，不得變換姿勢。

起訴說，劉彩萱、劉若琳重複使用爬滿蟑螂紙杯盛裝廚餘、燒焦物絞碎餵食剴剴，不幫剴剴穿衣，致剴剴營養不良、感染肺炎；2023年12月23日晚間，剴剴嘔吐、手腳冰冷，劉彩萱翌日將剴剴送醫，剴剴仍因低血容性休克死亡。

死刑 憂鬱症

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