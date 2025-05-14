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吸金22億判13年 三聯集團負責人徐少東失聯 將發布通緝

台灣新聞組／台北14日電
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三聯集團負責人徐少東吸金22億判13年，傳出離家失聯，警方緊急協尋中。（本報資料照片）
三聯集團負責人徐少東吸金22億判13年，傳出離家失聯，警方緊急協尋中。（本報資料照片）

三聯集團負責人徐少東因涉違法吸金22億元（台幣，下同）被判刑13年，9日在家留下道別字條後失聯，高雄高分院昨下午開強制處分庭，徐未現身，律師稱不清楚他下落。據了解，檢方發現徐近日多次出現在台南與屏東海邊，懷疑偷渡出境，已通知外交部廢止及註銷護照，近日發布通緝。

徐少東有多案審理中，吸金22億元部分他繳交4000萬元代替羈押處分，並限制住居所及定期報到，正由最高法院審理。

徐少東違反國家安全法則繫屬高雄高分院，另有反滲透法、總統副總統選舉罷免法在橋頭地院審理中，裁定境管，限制出境、出海。

徐少東每周一應至新興分局自強路派出所報到，11日他兒子拿著徐留下的紙條報案，請警方協尋徐少東下落。

警方獲報查出他9日開車離家，將千萬賓利車停在高醫停車場，再步行到附近愛河畔，進入路邊監視器死角後失聯，12日報到截止日前未現身，行蹤成謎。但檢方追查發現，徐根本沒有現身愛河，相關訊息疑為障眼法。

本月5日高雄高分院寄發傳票，針對徐違反銀行法部分強制處分內容再開庭審理，昨下午法院審理，僅兩位辯護律師現身，未見徐身影。

承審法官鍾佩真詢問徐委任律師趙家光、何星磊，兩人都稱多天沒跟徐聯繫，看新聞才知徐少東失聯。

法官詢問蒞庭檢察官，針對強制處分有無建議，檢察官建議施以適當科技監控，如電子腳環或手環，兩名律師則表達反對。法官請兩位律師轉達，若徐有聯繫，「請徐少東不要怕」，趕快跟法院聯繫報到。

徐少東涉反滲透法、總統副總統罷免法一案，橋頭地院預計6月6日開準備庭，因徐少東未報到，昨天法院已開拘票，若拘提未到，依程序將沒入保釋金並發布通緝。

最高檢察署昨表示，近期接連發生重大經濟罪犯如鍾文智、徐少東等諭知交保停止羈押後，未同時施以科技設備監控，以致發生脫逃情形，嚴重影響司法威信；重大犯罪被告於審理中若未准予羈押，檢察官應促請法院命實施科技設備監控，如電子手環、電子腳環、居家讀取器等，避免被告脫逃。

罷免 偷渡 傳票

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