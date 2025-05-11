男求復合不成 派出所200米外刺死前女友

桃園18歲詹姓女高中生10日到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

詹姓男子想和讀高三的18歲詹姓前女友復合，昨以「交還寵物 鼠」為由約對方到租屋處樓下見面，不顧200公尺旁就是派出所，竟持刀猛刺詹女兩刀斃命，連裝在籠子內的寵物鼠都染血。詹也自刺胸口，現由警方戒護送醫，朝殺人罪嫌偵辦。

台中市警第四分局昨天下午獲報，到場發現18歲詹女胸口、背部遭刺，已失去生命跡象，搶救不治。24歲詹男行凶後情緒激動，也拿刀往自己胸口刺了好幾下，送醫時意識清楚，生命徵象穩定。

警方調查，詹姓男子與被害人原為男女朋友，因故分手，詹以歸還對方的「寵物鼠」為由，約詹女到他住處社區樓下見面，並打算和她談復合。詹女早就擔心對方失控，委託一名男性友人陪她南下台中，抵達後隻身下車和詹碰面。

據了解，詹提著裝有灰色倉鼠的寵物提籠，並將牠掛到詹女脖子上，同時想和她談復合，因對方轉身就想離開，詹沒管200公尺外就是派出所，竟抽出隨身短刀朝她猛刺。詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血，當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑。

行凶的詹因胸口刀傷，由警方戒護送醫，目前仍住院，無法製作筆錄，警方朝殺人罪嫌偵辦，預計今天移送、由檢方相驗遺體。

據了解，遭刺身亡的詹姓女學生在桃園某高中就讀高三，師長接獲消息震驚表示，女學生以本科系前三名入學，她身材高挑，曾參與儀隊訓練槍法一流，無論儀隊表現還是課業成績，都相當優異，也受學弟妹愛戴，校方將協助家屬處理，對學生心理輔導。