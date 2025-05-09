台女童在UNIQLO賣場衣物間大便？父發文道歉：小孩有包尿布

有家長在社群平台發表一段幼女躲在日系服裝品牌展示櫃裡「疑似在大便」的影片，引發網友痛批。（翻攝自Thread）

台灣一位家長在社群平台發布一段影片，影片中一名年約2歲小女孩躲在日系服裝品牌UNIQLO 的展示櫃裡「疑似在大便」，影片中家長還笑問「有大出來嗎？」，引發網友激烈討論及憤怒。之後爸爸發文道歉，解釋說小孩有包尿布、穿褲子，並沒有隨地大小便，至於「衣服上有淡淡的公主屎味」，只是他一貫的發文風格，真心向店家和大眾道歉。

該家長以戲謔口吻發出影片貼文，全文表示，「首先 在這裡必須先跟uniqlo以及uniqlo客戶們 至少最深的歉意老娘(指女兒)因長期服用便秘處方籤已經兩年多近期效果有些失靈 已安排回診加強藥效意外被老爸老媽發現貴店的氣氛與磁場 異常適合無痛排便幾週測試下來 屢試不爽再次由衷的表達深深的歉意若貴公司近期接到客戶投訴 衣服上有淡淡的公主屎味請與我聯絡 我們將會負責到底非常感謝您提供了這樣完美的場地讓長期飽受困擾的小菊花 得到救贖也非常感謝 蘆洲長榮店員工的包容與理解」

有家長在社群平台發表一段幼女躲在日系服裝品牌展示櫃裡「疑似在大便」的影片，引發網友痛批。（翻攝自Thread）

貼文12小時前貼出後，目前已累積超過1.8萬轉貼，網友紛紛留言「已經去信UNIQLO客服了，希望等等叫醒你的是法院傳票」、「而且小孩的屎都超臭，我覺得衣服上的氣味根本弄不掉，應該得報廢了」，另外也有網友表示「真的不知道該說什麼，雖然店家很無辜，但我自己絕對不會想踏進那間店🤢店家應該對那位家長提告損害商譽」。

不過也有人表示，小朋友都有包尿布，認為可能只是開玩笑。

影片引起大量撻伐，隨後家長發文道歉，以下為道歉全文：

對於前一篇 UNIQLO 影片 造成社會觀感不佳以及不適，深感抱歉。 這次po出的影片我感到非常抱歉 這是身為父親也是我本人的疏失 在此想解釋與澄清一下： 小孩本身是有包尿布、穿褲子的， 並不是多數人認為的隨地大小便。 而且我真的沒辦法控制她大小便的時機。 重點是影片中，她並沒有真的排便，只是有便意。 文中提到「衣服上有淡淡的公主屎味」 真的只是我一貫的發文風格。 至於踩到貨架上、躲到衣服後方， 確實是我們做家長的疏失， 沒有及時提醒並制止孩子， 在此真心向店家與社會大眾道歉。 當下員工有過來溫馨提醒， 我們也有立即致歉，並要求孩子趕快出來。 再次向 UNIQLO 及大眾致上深深的歉意。 稍早我們也已主動聯絡 @uniqlo_taiwan 盼望能誠意溝通並付起應有責任。

對此事件，UNIQLO表示，「已經針對店舖賣場進行徹底檢查，檢查後發現並無任何汙損。但為確保賣場乾淨整潔，會進行清潔與消毒工作，確保安心的購物環境。本次發文造成消費者不安與疑慮，UNIQLO保留法律相關請求權利。」