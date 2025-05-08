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緬甸詐騙園區55人返台 近半通緝犯 也有求職被騙138萬贖回

記者廖炳棋、蔣永佑／台北8日電
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緬甸詐騙園區釋出55名台灣人，7日從泰國搭機返台被帶至刑事局調查，其中25人因詐欺、洗錢等案被通緝。(記者曾學仁／攝影)
緬甸詐騙園區釋出55名台灣人，7日從泰國搭機返台被帶至刑事局調查，其中25人因詐欺、洗錢等案被通緝。(記者曾學仁／攝影)

緬甸詐騙園區被斷水斷電而釋出各國籍數千人，55名台灣人昨從泰國搭機返台被帶至刑事局調查，警方進行人口販運被害人鑑別，釐清是否涉及詐欺或求職被騙去園區，將其中25名詐欺、洗錢等罪名通緝犯解送歸案，其他人送交檢方訊問。

刑事局與外交部、駐外館處合作，前天上午與泰方人員在泰緬關口接收51名男子、4名女子，昨凌晨經駐泰代表處安排送至泰國素萬那普機場，由刑事局官警陪同搭機，一早抵達桃園國際機場送至刑事局，進行人口販運被害人鑑別。

55人從19到62歲，大多20至30餘歲，多稱求職被騙到緬甸從事詐騙，警方懷疑不乏有人自願前往工作，尤其25名通緝犯。有13人因詐欺案被通緝，其中田姓男子身背詐騙、洗錢等7項通緝罪名，莊姓男子等3人各有5條通緝罪名，田等2名通緝犯是刑事局詐欺犯罪防制中心重點查處對象，莊是警方打擊詐欺「緝狐專案」境外對象。

返台者有人稱被求職廣告欺騙，以為到泰國從事代購精品或從事虛幣層轉工作，一去就被挾持到園區；有人稱積欠地下錢莊債務，赴海外尋求賺錢機會。其中，有被害人經其父親支付價值150萬元泰達幣(約138萬台幣，4.5萬美元)贖金才獲釋返台；也有人在抵達後被安排當車手，共領取折合台幣800萬元(約26.3萬美元)贓款，詐團看他「勞苦功高」完成工作指標放人。警方持續釐清赴緬原因，詢後將25名通緝犯解送歸案，其他人分送台北、士林地檢署調查。

警方說，泰政府今年初對泰緬邊境園區斷水斷電，緬甸政府2月對園區掃蕩、施壓，詐團陸續放人，當月下旬台灣啟動跨部會合作，警方派員赴泰國及緬甸了解，調查跨境電信詐欺與人口販運，並協調接回國人。

另外，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）上月發布報告指出，台灣已成國際詐騙重災區東南亞詐騙犯罪洗錢中心。立法院司法及法制委員會昨安排專題報告，調查局指出，該報告顯示近年東南亞迅速成為全球網路詐騙重鎮，台灣傳統幫派長年靠經營賭場、色情、地下錢莊等牟利，近年轉型從事網路詐騙及線上博弈，可能將台灣打造成國際洗錢中繼站。

調查局長陳白立說，該報告未向台灣政府查證，立場可能偏頗或錯誤，可信度存疑，但對於當中有關台灣詐團情資，會慎重看待及了解。

緬甸 泰國 東南亞

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