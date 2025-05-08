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平板輸姓名就花1分鐘…漸凍母悶死2歲女 裁定停審

記者王宏舜／台北8日電
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罹患肌萎縮性側索硬化症的郭姓婦人悶死2歲女兒，檢方依家暴殺人罪起訴。台北地院國民法官庭審理，發現她以平板輸入姓名就花費1分21秒，無法應訊，裁定她因疾病不能到庭，在能到庭前停止審判。檢方抗告，台灣高等法院駁回確定。(記者王宏舜／攝影)
罹患肌萎縮性側索硬化症的郭姓婦人悶死2歲女兒，檢方依家暴殺人罪起訴。台北地院國民法官庭審理，發現她以平板輸入姓名就花費1分21秒，無法應訊，裁定她因疾病不能到庭，在能到庭前停止審判。檢方抗告，台灣高等法院駁回確定。(記者王宏舜／攝影)

36歲郭姓婦人因罹患漸凍人症，疑擔心病症會遺傳，用枕頭悶死2歲女兒並試圖輕生，遭檢方依家暴殺人罪起訴。台北地院國民法官庭審理，發現她以平板輸入姓名就花費1分21秒，無法應訊，裁定她因疾病不能到庭，在能到庭前停止審判，檢方不服提抗告，台灣高等法院7日駁回抗告，郭女停審確定。

郭婦殺女案是台北地院分案審理的第13件國民法官案，也是北院國民法官法庭首件停審的案件。

郭女原本與正常人一樣結婚生子，2023年被確診罹患肌萎縮性側索硬化症（ALS，俗稱漸凍人症）後，疑似不堪罹病精神壓力，又擔心拖累家人，且病症會遺傳給女兒，打算帶著女兒一起走上絕路。2023年10月21日晚間18時許，郭婦利用丈夫參加婚宴的機會，在住處撰寫遺書列印，晚間7時30分打LINE給婆婆，將2歲女兒接回家。

當天晚間8時，郭婦以毛巾遮蔽主臥室嬰兒攝影機，持灰色條紋枕悶壓女兒頭15分鐘，女兒窒息死亡，女兒死後，郭婦持刀刺向自己左胸、右頸部，她的丈夫深夜近11時到家後報警，台北地檢署依家暴殺人罪嫌起訴郭婦。

北院2月27日開庭，想確認郭婦的身體狀況，發現她的發音確實呈現被口水嗆到的情形，法官再命郭婦書寫阿拉伯數字、姓名時，郭婦寫出的文字歪斜甚至難以辨識，而她利用平板輸入姓名時，要花費1分21秒之久。

郭婦的律師說，郭婦說話難以理解，為自己辯護的能力嚴重減損；郭婦的父親稱，她在家裡坐會坐到偏掉，上洗手間、洗澡都需要他人協助，合議庭依相關供述認定，郭婦有難於到庭接受審判事由，裁定停審。

北檢抗告，高院認為郭婦無法正常表達及陳述，且難於到庭接受審判，北院裁定她能到庭以前停止審判，屬判決前關於訴訟程序的裁定，無明文規定得抗告，檢方抗告不合法，因此駁回。

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