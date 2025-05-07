愛山林私募爆操縱股價 房產代銷龍頭祝文宇1200萬交保

房產代銷龍頭愛山林建設董事長祝文宇(中\)涉炒股1200萬元交保、限制出境出海。(記者許正宏／攝影)

房產代銷龍頭愛山林董事長祝文宇，2013年對策略性投資人私募發行普通股，卻私下找員工及親友以兩折低價認股，事後再將股票回賣給甲山林集團相關公司，過程涉及連續高價買入與相對成交，不僅操縱股價獲利上億台幣，還可進一步掌握公司股權；調查局昨兵分23路搜索約談祝文宇及妻兒共18人到案，台北地檢署檢察官劉韋宏漏夜偵訊後，今凌晨依違反證交法命祝文宇1200萬元(台幣，下同，約40萬美元)交保、限制出境出海。

同案被約談的甲山林董事長張瀛珠（祝文宇妻）500萬元交保、愛山林建設總經理祝藝（祝文宇兒子）200萬元交保、瑞迪廣告公司監察人殷佩琦100萬元交保、瑞揚公司董事長吳宜臻80萬元交保、愛山林建設財會經理林佩君50萬元交保；愛山林建設副董事長張境在、丰雲公司董事許懷泉請回。

當祝文宇被諭知交保後，在外等候的親友立馬去車上提著箱子辦理交保，不到1分鐘就拿出1200萬元，財力驚人；他昨晚現身北檢時，穿短褲、腳踩夾腳拖，看不出是台灣首屈一指的房地產 富豪，媒體問及有無炒股？有無操縱股價？他均面帶微笑搖頭；辦保離開時，面對媒體詢問，依然笑著表示沒有話說，並回頭向媒體說「謝謝各位」。

愛山林近年從傳統代銷轉型建設公司，去年推出逾600億元自建案，今年預計推案量達千億台幣，縱橫房地產40年的祝文宇如今涉弊1200萬元交保，勢必在業界引發熱議。

據調查，2013年10月間，愛山林董事會通過決議，公告私募普通股1.2億股，每股認購價格6元，同月21日，共募集4萬2600張，收足股款2億5560萬元。

檢調查出，愛山林發行私募股票，應是賣給對公司有幫助的策略性投資人，讓投資人以較低價格認購新股，但實際上祝文宇明知當時每股市值近30元，卻以「市價兩折」找親友或員工認購，造成中間有價差，且事後未依法公開揭露，違反證交法財務業務文件內容不實罪。

調查局發現，2020年5至9月間，祝文宇涉以連續高價委託買賣、相對成交等手法，指示林佩君分別將股票回賣給愛山林、仰山林、丰雲、瑞揚、璞緒、瑞迪廣告等多家公司，擬制性獲利上億元。