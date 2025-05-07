我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

愛山林私募爆操縱股價 房產代銷龍頭祝文宇1200萬交保

記者張宏業╱台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
房產代銷龍頭愛山林建設董事長祝文宇(中\)涉炒股1200萬元交保、限制出境出海。(記者許正宏／攝影)
房產代銷龍頭愛山林建設董事長祝文宇(中\)涉炒股1200萬元交保、限制出境出海。(記者許正宏／攝影)

房產代銷龍頭愛山林董事長祝文宇，2013年對策略性投資人私募發行普通股，卻私下找員工及親友以兩折低價認股，事後再將股票回賣給甲山林集團相關公司，過程涉及連續高價買入與相對成交，不僅操縱股價獲利上億台幣，還可進一步掌握公司股權；調查局昨兵分23路搜索約談祝文宇及妻兒共18人到案，台北地檢署檢察官劉韋宏漏夜偵訊後，今凌晨依違反證交法命祝文宇1200萬元(台幣，下同，約40萬美元)交保、限制出境出海。

同案被約談的甲山林董事長張瀛珠（祝文宇妻）500萬元交保、愛山林建設總經理祝藝（祝文宇兒子）200萬元交保、瑞迪廣告公司監察人殷佩琦100萬元交保、瑞揚公司董事長吳宜臻80萬元交保、愛山林建設財會經理林佩君50萬元交保；愛山林建設副董事長張境在、丰雲公司董事許懷泉請回。

當祝文宇被諭知交保後，在外等候的親友立馬去車上提著箱子辦理交保，不到1分鐘就拿出1200萬元，財力驚人；他昨晚現身北檢時，穿短褲、腳踩夾腳拖，看不出是台灣首屈一指的房地產富豪，媒體問及有無炒股？有無操縱股價？他均面帶微笑搖頭；辦保離開時，面對媒體詢問，依然笑著表示沒有話說，並回頭向媒體說「謝謝各位」。

愛山林近年從傳統代銷轉型建設公司，去年推出逾600億元自建案，今年預計推案量達千億台幣，縱橫房地產40年的祝文宇如今涉弊1200萬元交保，勢必在業界引發熱議。

據調查，2013年10月間，愛山林董事會通過決議，公告私募普通股1.2億股，每股認購價格6元，同月21日，共募集4萬2600張，收足股款2億5560萬元。

檢調查出，愛山林發行私募股票，應是賣給對公司有幫助的策略性投資人，讓投資人以較低價格認購新股，但實際上祝文宇明知當時每股市值近30元，卻以「市價兩折」找親友或員工認購，造成中間有價差，且事後未依法公開揭露，違反證交法財務業務文件內容不實罪。

調查局發現，2020年5至9月間，祝文宇涉以連續高價委託買賣、相對成交等手法，指示林佩君分別將股票回賣給愛山林、仰山林、丰雲、瑞揚、璞緒、瑞迪廣告等多家公司，擬制性獲利上億元。

1985年成立的甲山林集團，業績不斷興旺發展，2014年成立上市公司愛山林建設，市場人稱「老祝」的祝文宇創立的甲山林集團，對集團接班之路，早有布局，2019年兒子祝藝接下集團總經理，2024年更成為愛山林建設總座，當年愛山林也創下代銷1250億元新高，故有代銷龍頭稱號。

愛山林建設總經理祝藝（祝文宇兒子）涉炒股200萬元交保。(記者許正宏／攝影)
愛山林建設總經理祝藝（祝文宇兒子）涉炒股200萬元交保。(記者許正宏／攝影)
甲山林董事長張瀛珠（祝文宇妻）涉炒股500萬元交保。(記者許正宏／攝影)
甲山林董事長張瀛珠（祝文宇妻）涉炒股500萬元交保。(記者許正宏／攝影)

房地產

上一則

大體化妝師殺女友棄保潛逃 「76行者」陳修將彰化落網

下一則

屏檢訪視涉弊能源公司案場 黃國昌批「示好綠色權貴」

延伸閱讀

投資房地產 5非傳統方式同樣有機會致富

投資房地產 5非傳統方式同樣有機會致富
四項投資 讓富豪什麼都不用做也能賺錢

四項投資 讓富豪什麼都不用做也能賺錢
水刑、電擊棒…把紐約公寓當性侵酷刑室 私募股權高管被控116項罪

水刑、電擊棒…把紐約公寓當性侵酷刑室 私募股權高管被控116項罪
川普拒發經費 哈佛等知名私立大學發債、賣股籌款 金融危機來首次

川普拒發經費 哈佛等知名私立大學發債、賣股籌款 金融危機來首次

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。(記者黃仲明／攝影)

貴婦奈奈自加拿大返台歸案 遭上銬未遮掩全程不發一語

2025-04-30 19:52
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
網紅貴婦奈奈（右二）涉及吸金新台幣上億元，台北地檢署訊後依違反銀行法命其200萬元（約6萬6500美元）交保、限制出境，並實施電子監控。（記者陳正興／攝影）

靠申請難民待加拿大7年 通緝犯貴婦奈奈返台投案

2025-05-01 09:03

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵