200年首見 白沙屯媽祖進南投 9旬婦哽咽「等了一輩子」

白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，人潮擠爆市區。(記者黃仲裕／攝影)

苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，昨天從彰化二水轉入南投名間，是200多年來首度入境南投縣；鑾轎中午停駕名間修玄宮、晚間駐駕松柏嶺受天宮，民眾及信徒則直呼「見證歷史」，南投縣長許淑華跪拜祈求五穀豐收、縣民平安。

白沙屯媽祖 過去進香從未經過南投縣，但近年路線往東偏移，今年進香期程長達10天9夜，去急回緩，南投市長張嘉哲偕妻造訪拱天宮，請示媽祖此次出巡是否到南投，擲得三聖筊後即引發討論。

被信徒稱為「粉紅超跑 」的白沙屯媽祖鑾轎昨晨從雲林斗六出發，進入林內鄉後的動向便備受關注，有人篤定媽祖不會讓南投信眾失望，有人認為進南投要走山路還繞一大圈，大概不會吧。

要不要進入南投？鑾轎在三個重要路口擺動特別明顯。在往南投竹山、彰化二水的交岔口猶豫十多分鐘，拱天宮直播室湧進大量網民討論，媽祖最後選擇往彰化二水方向前進，讓不少信徒期望落空，但媽祖進入二水鄉後又突然轉向，朝南投名間前進。

昨天上午11時32分，媽祖鑾轎進入南投縣名間鄉，這是拱天宮媽祖徒步進香200多年來首次入境四面不靠海的南投縣，南投縣民焚香祝告鞭炮齊鳴。

「這一刻，我等一輩子。」一名年近90歲的婦人淚流滿面跪地參拜，哽咽感謝媽祖眷顧；當地住戶也把握恭迎鑾駕機會，放下手邊工作跑回家擺香案、備供品，祈求媽祖賜福；許多民眾雙膝跪地參拜，鑽轎底的人龍又多又長，許多人狂喜吶喊「見證歷史了」。

媽祖鑾駕中午停駕名間修玄宮，大量人車湧入參拜，周邊交通被擠爆，縣長許淑華也趕往參拜，祈求媽祖保佑南投縣五穀豐收、縣民平安，也感謝媽祖帶香燈腳造訪，為南投帶來興盛。之後她又在路邊擺香案跪拜，沒想到鑾轎經過時突然停住，轉彎來到她旁邊停留約三分鐘，她兩眼泛淚說「我現在好激動，很開心，（媽祖）特別停下來，跟我們打個招呼。」

為了與30萬「香燈腳大軍」結緣並提供補給，不少信眾、店家及宮廟等沿台3線布設茶水站，不料媽祖鑾轎午後起駕後，卻往投139乙線行進，前往名間松柏嶺，昨晚6時抵達受天宮駐駕。