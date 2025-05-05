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自己送上門…友人被砍 3人闖派出所「噴辣椒水」尋仇被逮

記者邱瑞杰／基隆5日電
林男邀賴男、周男同行，在基隆市警一分局南榮路派出所找砍傷友人的邱男尋仇。基隆地院法官審理後，依妨害公務罪分處林、賴、周男2年、1年6月和9月徒刑。(取材自GoogleMap)
林男邀賴男、周男同行，在基隆市警一分局南榮路派出所找砍傷友人的邱男尋仇。基隆地院法官審理後，依妨害公務罪分處林、賴、周男2年、1年6月和9月徒刑。(取材自GoogleMap)

林姓男子到醫院探視被砍傷友人，得知砍人的邱姓男子在派出所接受調查，夥同兩名男子前往尋仇，直接進入派出所朝邱男噴辣椒水，警員要制止還被同夥抱住，線上警方馳援才制伏三人。基隆地方法院依妨害公務罪判3人9月至2年不等徒刑。可上訴。

基隆警方2023年10月19日凌晨獲報南榮路有人打架，員警到場，只見22歲邱男在場，帶回調查。20歲汪男負傷離去，自行至衛福部基隆醫院急診治療。

44歲林男得知汪男受傷，到醫院探視，得知邱男被警方帶到南榮路派出所，和同在醫院的賴姓、周姓男子直接前往派出所尋仇。

林男自備辣椒水，另提供一支高爾夫球桿、兩支鐵棒給賴、周，三人分乘兩輛機車，當天凌晨4時許抵達南榮路派出所，周將高爾夫球桿、鐵棒放在派出所門前牆邊，三人戴安全帽走進派出所逞凶。

林男拿出辣椒水就朝邱男猛噴，賴男則從後抱住陳姓警員，讓陳無法上前制止，周男在旁助勢。當時派出所內有四名員警，其他員警上前並呼叫線上支援，另兩派出所共五名警力到場，才合力將三人制伏。

檢方查出，林男前往派出所逞凶前曾和友人LINE對話，提及要找賴、周同行，並計畫由賴、周二人協助阻擋警察，讓他可在所內找邱報復，依妨害公務罪嫌起訴三人。

法院審理時三人自白犯罪，另依南榮路派出所監視錄影畫面等事證，合議庭確認犯行，林男和賴男犯妨害公務罪「意圖供行使之用而攜帶凶器，在公眾場所聚集三人以上首謀及下手實施強暴罪」，分判兩年、1年6月徒刑；周男則涉在場助勢罪，判刑9月。

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