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新竹望族爭上億遺產 叔一刀刺死勸架姪子、無悔意

記者黃羿馨、王駿杰／新竹3日電
新竹市東區傳人倫悲劇，黃姓兄弟疑因家產糾紛起爭執，黃家么弟（左二）買水果刀刺死勸架的姪子，被警方依殺人罪送辦。(記者黃羿馨／攝影)
新竹市東區傳人倫悲劇，黃姓兄弟疑因家產糾紛起爭執，黃家么弟（左二）買水果刀刺死勸架的姪子，被警方依殺人罪送辦。(記者黃羿馨／攝影)

新竹市黃姓男子疑不滿亡父上億台幣遺產分配，自認二哥分得較多，日前赴二哥經營的茶餐廳兼住家討錢未果，一刀刺死前來勸架的姪子，由於命中心臟，送醫不治，警方當場逮捕黃男，詢後依殺人罪送辦。

檢警調查，排行家中老么的黃男（50歲）1日晚8時多，前往二哥（55歲）的茶餐廳叫囂討錢遭拒，隨後騎車離開。晚間8時10分左右，黃男走進附近的五金行，挑了一把15公分長的陶瓷水果刀，在櫃檯結帳後離開。

此時黃男又騎車前往二哥餐廳，雙方爆發激烈爭吵，過程中黃男拿起水果刀揮舞，姪子（25歲）為保護父親，欲上前奪刀，拉扯時黃男失控將刀子刺向姪子，一刀命中心臟，當場血流如注，送醫後不治。

警方獲報將留在現場的黃男逮捕，黃男神色冷靜，在店門口看姪子被送上救護車，並拒絕夜間訊問，直到2日律師到場後，才同意作筆錄。黃男坦承因家產分配問題誤殺姪兒，但對自己的行為不以為然，犯後毫無悔意。

鄰居指出，黃家是當地有名望族，育有4女3男，早期在新竹市東區持有多筆土地，因竹科發展、地價飆漲，黃家不動產現值超過上億台幣，黃父過世後，將現金遺產及土地分給7名子女，行凶的黃男也有分到。

據了解，黃男長期無業未婚，全靠祖產過活，他眼紅二哥分到的不動產地段較好，茶餐廳生意也火紅，因此多次前往叫囂、要求再分家產，但二哥一家置之不理，抑或是報警處理，警方有接獲相關糾紛報案。

死者友人表示，死者畢業於新竹縣某科技大學，平時在家中餐廳當廚師，常和朋友打球聯誼，曾透露爸爸、叔叔爭吵，沒想到捲入家庭悲劇，該茶餐廳在當地頗有名氣，死者和其胞姊都在店裡幫忙。

黃男購買凶器的影片也曝光，只見他神色從容，從店內挑選約15公分的紫色陶瓷水果刀到...
黃男購買凶器的影片也曝光，只見他神色從容，從店內挑選約15公分的紫色陶瓷水果刀到櫃檯結帳。記者黃羿馨／翻攝

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