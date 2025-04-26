我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法

考生祈福變調...女學生被民代摸臀 家長怒討公道

記者簡慧珍／彰化即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彰化縣發生考生祈福活動，女學生被摸臀部，家長已報案。(記者簡慧珍／攝影)
彰化縣發生考生祈福活動，女學生被摸臀部，家長已報案。(記者簡慧珍／攝影)

彰化縣某國中昨到地方信仰中心舉辦考生祈福，活動結束後學生返校，有女生報告老師在活動拍照過程中，被站在身後的一名民代摸臀部，家長憤怒把過程PO上「爆料公社」訴諸社會公斷；學校今表示，已依性騷擾防治法程序處理。

家長PO文指出，「活動過程中，民代與考生一起合照，在拍照過程中，某民代伸出魔爪，偷襲女學生的屁股，後面的多名男同學都有看見，當場數人對他的女兒發出嘲笑說，XX代表都可以摸你屁股，我也要摸你的屁股。況且，不只一位女同學被伸魔爪，還有另位女同學也發出受害求救聲。」

這名家長PO文痛批「XX代表大人們，你連15歲的小女生都覬覦，你知道你的惡劣行為，會給小女孩們帶來多深刻的傷害嗎？現場已經有五位同學們，已經在學校自白書，後續等待及配合司法調查。」

這所國中校長今表示，女學生昨返校已向教師反映，祈福活動在地方信仰中心廣場舉行，然後學生進入信仰中心參拜文昌帝君，活動結束某代表提議合照，拍照過程中被觸摸身體，教師報告校方發生這種事情，學校通知家長下午到校了解，已報案，學校依性騷擾防治法作校安、社福兩個系統的通報，後續召開性平會議處理。

縣政府教育處也回應，某國中學生昨參加考生祈福活動，疑似發生校外人士對學生的性騷擾事件，學校獲悉後立即通知家長，並依規定通報，後續依性騷擾防治法程序處理，縣府已要求學校提供學生必要的協助及輔導，並加強宣導性別議題，精進活動作為，確保性別友善環境。

地方人士指出，昨參加考生祈福活動的僅兩名男性代表，很容易查出是誰涉案。涉案的當事代表假裝不知情，還表示，「這件事我有聽說」，周一將到校查問相關細節。

性騷擾

上一則

惡性加班、暴怒威脅 新北職訓中心逾20人控主管霸凌

下一則

賴總統到台南向產業喊話：支持挹注台電千億 電價凍漲

延伸閱讀

在教室、汽車誘姦女學生辯「性啟蒙」 國中師判刑2年

在教室、汽車誘姦女學生辯「性啟蒙」 國中師判刑2年
高雄某科大2教授涉性侵性騷 1遭解聘1終身不聘用

高雄某科大2教授涉性侵性騷 1遭解聘1終身不聘用
中學師生戀3年...教室汽車內歡愛 師還辯「性啟蒙」

中學師生戀3年...教室汽車內歡愛 師還辯「性啟蒙」
迪麗熱巴啥時演短劇？疑遭AI換臉 粉絲氣炸喊應提告

迪麗熱巴啥時演短劇？疑遭AI換臉 粉絲氣炸喊應提告

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24

超人氣

更多 >
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久

持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件