少女被中年男約出 占卜師母親用塔羅牌算到「出事了」

台南地院審理時，林姓男子否認犯行，但承認傳Line一句「我抗」意思是「我來扛」，法院依妨害性自主罪判刑3年6月。(本報資料照片)

林姓男子年紀可以當未滿14歲少女的父親，卻仍將少女約出，發生性行為；少女母親是占卜師，用塔羅牌算出女兒狀況有異，查問得知。台南地院審理時，林否認犯行，但承認傳Line一句「我抗」意思是「我來扛」，法院依妨害性自主罪判刑3年6月。

判決書指出，台南市林姓男子去年1月透過網路認識一名未滿13歲的少女，明知對方年紀，仍將她約至家中見面；後來在送女生回家時，更在女生房間發生性行為。由於女生母親是占卜師，在用塔羅牌為女兒推算運勢時，察覺有異，詳細詢問女兒發生何事。

少女在父母的盤問下，說出與林姓男子發生性行為，少女父親將林約出來談判，詢問「這樣做是不是知道犯法」、「年紀也已當爸爸了」，林回覆「知道」、「想照顧您女兒」；少女父親回覆「不能因為想照顧就這樣做」，報警提告。

檢方偵訊時，林姓男子否認犯行，辯稱是與少女父母見面才知道當事人年紀；去年1月底他們只有聊天，沒有發生性行為；法院審理時，林同樣矢口否認，辯稱跟少女約在住家是因為外面比較冷，就到家裡坐，當時都在聊天，沒有發生性行為。

林的律師則稱，本案除了少女指控，並無其他證據，且少女傳訊給林提及兩人間發生性行為時，林回覆「？？」、「！」；少女再傳「真的很對不起你」時，林詢問「到底是怎樣了」等文字，難以此認作林承認有發生性行為。

法院調查，本案事發後，少女傳Line「那個，我有必要跟你說，我們發生性行為的事我家人知道了，你將會被告，我真的很對不起你」，林回稱「？？」，少女再表示父親打算提告，林可能會收到法院傳單，林回稱「到底是怎樣了」、「能說話嗎」。

當時林不斷傳訊「要不要我去面對你爸爸」、「怎麼會搞成這樣」、「要不要去找你家人聊聊？跟他們解釋一下」、「如果你爸媽對我有所誤解的話、那能跟他們說、我去找他們聊聊」、「你跟你爸爸說：對我有誤解，我去與他聊聊」、「我不會閃躲、我會面對你們」。

林還追問少女「為何家人會突然知道」，少女回覆因母親為占卜師，用塔羅牌查知，只好將事情說出後；林再回覆「我很無言」、「那怎麼辦」，當少女詢問「你有想好怎麼解釋嗎」、「我換一種方式問好了」、「你會負責嗎」，林回覆「我抗」。

法院指出，林在少女指出兩人有發生性行為時，林不但未否認，反而追問家人為什麼知道；另外林解釋「我抗」之意，是少女父母知道他們在談網戀，他說若發生什麼事，「我來扛」。林既未否認發生性行為，少女詢問是否負責時，又表示要「扛」，即負起責任。

法院認定，綜合林姓男子與少女所有留言判斷，少女傳訊給林提及兩人間發生性行為時，林回覆「？？」、「！」可認林當時有疑問以及在意的是何以少女家人會知道，而非否認他有與少女發生性行為；因此林與律師辯解均難憑採，本案事證明確，林犯行洵堪認定。

法院審酌，林姓男子無視少女為未滿14歲女子，身體及心理方面發育尚未健全，僅為逞自己私慾，戕害少女身心健康甚大，犯後又飾詞否認犯行，未見絲毫悔意，亦未與少女及少女父母達成和解，犯後態度不佳，依對於未滿14歲之女子為性交罪判刑3年6月。