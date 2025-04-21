陸「銳成芯微」科技非法在台獵人頭 負責人判刑5月

中國大陸成都「銳成芯微」非法在台獵人頭，法官依兩岸人民關係條例非法為業務活動罪將王姓負責人判刑5月，緩刑3年。（示意圖／本報資料照片）

中國大陸成都「銳成芯微」科技公司違法在台吸收人才，且均須出境前往大陸接受教育訓練約2個月，返台任職在透過連線至大陸銳成工作站系統，定期是訓開會、聯繫業務或回報工作進度，並以大陸銳成員工身分參加年終尾牙及認購公司股份，實際上則屬大陸銳成公司員工，案經法務部調查局新北市調處移送；新竹地院審理終結，依違反兩岸人民關係條例非法為業務活動罪將王姓負責人判刑5月。

經查，大陸成都「銳成芯微」科技公司以提供積體電路產品所需設計、授權及相關服務為業，為半導體知識產權及應用供應商，屬IC產業鏈最上游產業，為在台發展業務，乃在香港 地區成立銳成集團公司，於2018年11月在台設立辦事處。

王男則為香港銳成公司負責人，他先後以香港銳成、台銳公司申報員工勞健保 為掩護（營運期間僅有進項，全無銷項），未經主管機關許可在台招募人才，領取大陸銳成匯款薪資，一同從事IC設計研發業務，並將成果提供大陸銳成，以協助大陸地區營利事業非法在台從事業務活動。

此外，不僅均由大陸銳成人資部門辦理入職手續，且均須出境前往中國銳成接受教育訓練兩個月，返台任職後，須透過VPN連線至中國銳成公司工作站系統，從事資料參考或IC設計研發工作（工作站系統禁止下載研發成果，均由大陸銳成統一保管），另須透過定期視訊或微信 通訊軟體群組通訊等方式，與大陸銳成人員開會、聯繫業務或回報工作進度，再得以大陸銳成員工身分，參與年終尾牙及認購公司股份，實際上屬大陸銳成公司員工。

直到台銳公司解散登記後，王男及多名人員改以居家辦公模式，繼續受雇於大陸銳成從事研發工作，並領取大陸銳成公司匯款薪資。

法官認，王男未經主管機關許可，依大陸銳成負責人向建軍指示，為大陸銳成在台從事未經許可之業務活動長達四年多，所為除影響主管機關對於大陸地區營利事業管理，亦無法充分保障與進行交易之人，損及交易秩序及國家安全，實屬不該，考量王坦承犯行，審酌依兩岸人民關係條例非法為業務活動罪，處有期徒刑5月，緩刑3年，期間付保護管束，並應向公庫支付50萬元台幣（約1.5萬美元），接受法治教育課程5場次。