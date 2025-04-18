im.B案主嫌沒收金額減半 被害人批「司法對詐騙無恥寬大」

im.B吸金詐騙案去年8月一審宣判，自救會理事長林家輝（中）代表受害人出面，高呼「討回公道、徹查金流」，要求政府給一個交代。（本報資料照片）

台灣金隆科技公司成立im.B平台涉吸金逾83億（台幣，下同，約2.6億美元），一審依銀行法、洗錢罪判負責人曾耀鋒16年6月、女友張淑芬12年2月徒刑，犯罪所得71億餘元沒收。台灣高等法院昨改判曾16年徒刑，併科240萬罰金；張女改判11年6月，併科140萬罰金，沒收金額大減為35.2億。部分受害人昨到庭旁聽，得知兩名主嫌刑度略減，沒收犯罪所得直接腰斬，32名被告竟16人獲緩刑，愈聽愈沉重，有人當場怒批「司法對詐騙無恥寬大」。

曾耀鋒、張淑芬自2016年6月至2023年5月2日，與台灣金隆的主管、業務、客服招募投資人投資im.B平台的不動產債權及票貼債權方案，宣稱原始債權人出借款項給借款人，由借款人提供不動產設定二胎或三胎抵押權做為債權擔保，或宣稱廠商有應收帳款支票尚未到期，以該客票做為投資人認購投資標的，將不動產債權或票貼債權上架至平台，供人投資認購，年息為投資金額6%至13%不等，期滿可兌回本金。

實際上im.B以「後金補前金」方式運作，吸金達83億3725萬元。曾耀鋒與張淑芬也將假債權上架，虛構投資人，製造平台債權認購活絡假象，不少人上當購買不存在的票貼債權方案。

高院 審理認定兩人共同犯法人之行為負責人非法經營收受存款業務達1億元以上、加重詐欺、使公務員登載不實、洗錢等罪，但認為北院溢計吸金規模713萬元，及一審判決後檢察官再移送併辦、兩人與少數被害人和解，一審沒收71億有誤，撤銷改判。

抗議人士昨在台灣高等法院門口拉布條吶喊，受害人林家輝表示，至今沒人拿回一分錢，司法如何還他們公道？每次出庭被詐團律師冷嘲熱諷，「不就是說我們貪、我們笨」，還要他們舉證，被害人得到處找證據「滿足他們」，生活更加困難。

林家輝說，詐騙集團 騙了錢，被害人想打民事訴訟求償，但必須先繳交裁判費，大家都一貧如洗，到底還要付多少錢才能討回公道？他們認為，台灣法律往加害人方傾斜，騙子服刑完就不處理債務，被害人根本求償無門，要怎麼贏？