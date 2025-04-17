桃園見海豚遭槍殺 擱淺解剖發現中2槍 鯨豚協會揭真相

海豚的兩顆子彈

海豚擱淺死亡，竟和槍擊 有關。中華鯨豚協會揭露前年在桃園許厝港岸邊救援一隻擱淺的糙齒海豚，解剖發現身中兩槍，嚴重損害聽力及游泳控制方向能力，「這些傷害讓牠虛弱、迷失方向，最終擱淺於岸。」協會直言「牠是被槍殺的」。

中華鯨豚協會在臉書以「揭開一堂海洋的真相課」為題談這起事件。秘書長曾鉦琮回憶，這隻雌性糙齒海豚擱淺後，活著但十分虛弱，後送救傷站過程中死亡，當時看到下顎有奇怪小傷口，掉出一顆鋼珠彈，經傷口測量及子彈路徑比對，確定傷口是鋼珠彈造成，可能曾誤觸漁網，被近距離以土製彈簧槍「練槍」。

協會保育員解剖更發現，牠頸椎有另一顆已變形的子彈，傷口已癒合，骨骼覆蓋增生，屬於不同時間槍擊的舊傷。

曾鉦琮指出，頭部彈孔新傷研判是一、兩周內造成，應是在台灣海域被槍擊；頸椎傷口難以判斷時間，但頸椎的子彈影響游泳控制方向能力，頭部右側皮下子彈貫穿到右側耳骨嚴重損害聽力，對依賴聲音溝通與生活的鯨豚來說，無異判了死刑 。

「接連二次中槍，命運真的也太慘了。」曾鉦琮說，第一次頸椎中槍，已影響海豚游泳控制方向能力，為了覓食可能就會改變習性，接近有魚的地方，有可能因此誤觸漁網，才會捕到船上後又放回海洋。

這是海保署成立後首隻遭槍擊海豚，警方偵辦多時，但要找凶手太難了。

海保署指出，解剖時確認體內有兩顆子彈，傷口來源及發生時間不一，應是遭人為槍擊，且為導致擱淺死亡的主因。海洋生物保育組長羅進明表示，桃園市政府案發後移送桃園地檢署，檢方曾電詢是否可透過發報器追查海豚活動路徑，但該海豚並未裝設發報器，最終未能查出涉案人員或船隻，檢方今年初簽結。

鯨豚協會表示，會將這隻糙齒海豚製成教育標本，隨巡迴講座走進各地，讓更多人理解海洋生物面對的處境。