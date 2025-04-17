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3度買兇殺前妻 開車追撞、球棒毆頭 她重傷逃過鬼門關

記者陳恩惠、翁唯真／桃園17日電
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桃園市王姓男子涉嫌向黑道買凶追殺廖姓前妻，廖在經營的通訊行遭歹徒持棍毆打昏迷，桃園地檢署將王及行凶者共6人依殺人未遂等罪起訴。(圖／被害家屬提供)
桃園市王姓男子涉嫌向黑道買凶追殺廖姓前妻，廖在經營的通訊行遭歹徒持棍毆打昏迷，桃園地檢署將王及行凶者共6人依殺人未遂等罪起訴。(圖／被害家屬提供)

桃園市王姓男子涉嫌向黑道買兇追殺廖姓前妻，廖遭開車追撞重傷，又在經營的通訊行遭持棒毆打昏迷。桃園地檢署查出，王懷疑廖對感情不忠離婚，見廖另結新歡而買兇殺人，將王與行凶者共6人依殺人未遂等罪起訴，建請對王從重量刑，黃姓少年由少年法庭審理。

檢方調查，35歲王姓男子與廖姓女子結婚8年，育有1子，去年6月離婚，王男找黑道分子「阿駩」24歲王姓男子幫忙處理，阿駩又找22歲程姓、30歲羅姓、18歲熊姓、19歲李姓男子及17歲黃姓少年助陣。

去年9月19日，阿駩、程男開車在廖女下班必經的桃市中壢區中豐北路、大圳路口，從後方追撞廖女騎乘機車，廖女牙斷、鼻骨骨折、頭部及四肢挫傷，經送醫救回一命，阿駩、程男各獲40萬(台幣，下同)、10萬元報酬；去年11月5日，羅男開車載阿駩守在中壢環球購物中心地下停車場出口，追撞廖女的黃姓男友駕駛汽車，黃男受傷，廖女不在車上。

去年11月14日，李男進入廖女在中壢龍東路經營的通訊行，持鋁棒攻擊廖女頭部，廖女躲進休息室遭追打倒地昏迷，頭破血流、雙手多處骨折，李男見廖女無意識，認為已死亡，搜刮14支手機、17萬元現金交給在外把風的黃少分頭逃逸，事後黃少獲所有現金及1支手機、阿駩獲12支手機、李男獲2000元、熊男獲1支手機。

警方拘提李男追出買兇殺人，隔天拘提王男、阿駩、程男，王男否認，但阿駩透露是王男找他處理，警方再查獲羅男、熊男及黃少。

檢方認為，王男未念及與廖女有夫妻之情及育有一子，且廖女離婚當下已同意履行他的離婚條件，他僅憑懷疑廖女不忠，見有新歡竟萌生殺意，數度買兇殺人，犯後飾詞狡辯否認犯行、態度惡劣，建請從重量刑，為免再犯，建請繼續羈押；王男及阿駩涉教唆殺人未遂、教唆毀損及毀損罪，其他人皆以殺人未遂論處。

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