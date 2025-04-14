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雲林沼氣中毒2死工安意外 哥哥為救弟弟雙雙不治

記者陳雅玲／雲林14日電
雲林縣13日發生工安意外，黃姓兄弟送醫不治，圖為搶救過程。（記者陳雅玲／翻攝）
雲林縣13日發生工安意外，黃姓兄弟送醫不治，圖為搶救過程。（記者陳雅玲／翻攝）

雲林縣斗六工業區某食品公司，昨下午委由外包營造商進行雨水回收池管線查修時，兩名黃姓兄弟工人疑發生沼氣中毒跌入池內溺斃，職安署調查，弟弟先昏迷跌入池中，哥哥為救弟弟，也吸入沼氣昏迷，雙雙送醫不治；職安署已依法針對食品公司及外包商裁處30萬元罰鍰，後續由地檢署偵辦中。

職安署中區職安中心主任林聰偉表示，經調查黃姓兄弟2人昨下午在食品公司進行抽水作業，弟弟打開池中人孔蓋後，將抽水泵放入池中，池水中含有濃度高的硫化氫，因受擾動而釋出，弟弟吸入後昏迷，不慎掉入深2.65公尺、水深1.2公尺的回收池中。

林聰偉指出，哥哥看到弟弟發生意外，立刻搭梯子下去要搶救弟弟，同樣吸入大量氣體，在池水內昏迷，雙雙送醫不治。

林聰偉指出，該工程進行前未先進行測定危害物質作業，也未設置通風設備，工作人員在3公尺的人孔邊緣作業，也無設置適當強度護欄或安全帶等措施，依照職業安全衛生法對外包廠商裁處30萬元罰鍰，並勒令停止筏機抽水作業。

林聰偉表示，除對外包商裁罰外，因食品公司未善盡承攬管理責任，同樣開罰30萬元，雙方須提交改善計畫後經審核後才能復工，涉及刑法部分將由雲林地檢署進行後續偵辦。

雲林縣13日發生工安意外，黃姓兄弟送醫不治，圖為搶救過程。（記者陳雅玲／翻攝）
雲林縣13日發生工安意外，黃姓兄弟送醫不治，圖為搶救過程。（記者陳雅玲／翻攝）

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