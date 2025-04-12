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KTV麥克風塞女下體拍片外流 桃園檢警逮5男

記者陳恩惠／台北12日電
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「桃園KTV麥克風事件」被害女透過桃園市議員黃瓊慧發聲明，希望不要再轉傳影片，也希望不要再有不實報導。(取材自臉書)
「桃園KTV麥克風事件」被害女透過桃園市議員黃瓊慧發聲明，希望不要再轉傳影片，也希望不要再有不實報導。(取材自臉書)

有女子上月在KTV遭多男傷害玩弄，還有女子嘻笑拍攝，現場影片近來外流曝光，釀被害女再遭傷害，檢警據報，前晚兵分多路至基隆、宜蘭等地，連夜將涉案莊姓等五男拘提到案，複訊後，連夜將其中莊姓等三男向法院羈押獲准，另兩男分別交保候傳。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，被告莊姓等五名男子涉犯乘機性交、妨害性隱私等罪嫌，其中莊、蕭、黃姓等三名被告罪嫌重大，有串證之虞，經檢察官聲請羈押獲准，另兩名被告李、黃姓男子則諭令以1萬及3萬元台幣交保候傳；至於現場拍攝影片的女子，由於身分不明，仍持續追查中。

近日有影片流出，片中女子疑因酒醉無意識，遭人用麥克風塞進下體並拍攝，旁邊一群人還不停嘻笑，引發網友群情激憤，怒斥這群人惡質。

桃園市議員黃瓊慧在各大社群平台貼文表示「受害女子這幾天持續與我聯絡，情緒極不穩定、已有憂鬱症傾向，這幾天的輿論已經快要把她擊潰，透過我發表幾項聲明，希望能遏止不實的謠言。」

黃瓊慧代轉被害女子五點聲明，包括外流影片已經觸法、請大家不要再傳、再索取，這些都是犯法的；受害女子從頭到尾都沒有接受任何媒體採訪，許多杜撰的故事真的造成她二次傷害，呼籲媒體自律；這幾天謊稱該女子的姊姊、朋友、親戚，對網友詐騙；部分媒體未經證實，說被害人已跟加害人到和解的階段更是沒有這回事；本案已由警方正式立案偵辦，除涉及影片流出之相關人員外，亦已針對網路上散播不實謠言者依法傳喚到案。

憂鬱症

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