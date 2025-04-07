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今年已5起台鐵「停車不當」 1件竟因駕駛講手機造成

記者胡瑞玲／台北7日電
台鐵今年已發生5起停車位置不當事件，台鐵事後調查發現，其中竟有駕駛因使用手機分心導致；圖為情境照片，非當事人。(記者林俊良／攝影)
台鐵今年已發生5起停車位置不當事件，台鐵事後調查發現，其中竟有駕駛因使用手機分心導致；圖為情境照片，非當事人。(記者林俊良／攝影)

台鐵公司化邁入第二年卻頻傳「停車不當」事件，3月13日更1天連兩起。根據統計，台鐵今年發生5起停車不當，竟有因駕駛講手機分心導致，台鐵要求乘車指導員突襲駕駛室檢查手機位置，若放在檯面上將立即糾正。

去年12月15日，台鐵一列區間車煞車太晚，停車時車廂超出月台，司機員未依規定通報行控中心，反而擅改列車自動保護系統（ATP）並自行倒退，直到近期才被檢舉，司機員被暫停職務嚴懲。

今年3月13日下午，1列1204次區間車行駛至百福站時，因司機員接聽手機分心，錯失正確停車位置，約超出4節車廂，列車倒退至正當停車位置讓旅客上下車，晚8分開車。當晚168次EMU3000型新自強號行駛至南港站時，司機員因路況影響注意力，錯將南港站誤認為通過站，導致列車車廂超出月台3車，此次事件還出動站務員引導旅客上下車，晚17分開車。

台鐵近期停車位置不當事件頻傳，還有駕駛因戴耳機使用手機，導致沒聽到呼叫。台鐵統計，今年截至4月2日已發生5件停車位置不當事件，相較去年同期發生3件，停車不當出包率增幅66%，成為台鐵重點檢討項目。

台鐵表示，為杜絕駕駛使用手機分心導致事故，將更嚴格規範乘務中禁止使用3C產品，違者記過處分，並強化隨車指導員檢查工作，採突襲進入駕駛室觀察司機員手機放置位置，若放在檯面上將立即糾正。另也會留意是否有聽耳機等狀況，並即時回報和記錄。

不過，台鐵企工秘書吳長智表示，第一線人員需要注意的告警已很多，像是臨時突發入侵軌道狀況、邊坡告警，如今還要突襲檢查，只會讓駕駛精神壓力更大，已與公司溝通取消突襲檢查，台鐵承諾會研議其他方式。

但台鐵強調，台鐵視行車安全視為最高原則，駕駛員個人不能凌駕於公共安全之上。目前駕駛室內已設有多項防範措施，包含到站播音提醒、ATP自動列車保護系統停靠站警告、時刻表磁鐵游標指認呼喚等。

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