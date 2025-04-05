台男「懸掛車外」搭車 台鐵驚：太魯閣時速130公里 不要命

蔡男5日晚間搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，錯過時間，情急跳上車廂第三、四節連接器「上車」，可明顯看到他身體「懸掛車外」，違法鐵路法台鐵送裁罰。（記者游明煌／翻攝）

台鐵 5日晚間發生「太魯閣列車」加入營運以來極罕見發生的狀況，台鐵人員說，太魯閣號 列車時速可達130公里，印象中沒發生過乘客跳上車廂外的連接器「搭車」，直呼「玩命」，幸好命大從南港到汐止被站務人員發現，此舉違反鐵路法，處1500元台幣以上、7500元台幣以下罰鍰。

40多歲蔡男5日晚間搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，車停靠南港站時他下車買東西，返回時車門已關，蔡男情急竟跳上車廂第三、四節連接器「上車」，列車經過一站到達汐止站時，行控中心發現車廂外的連接器竟然有人，趕緊通知列車臨停七堵站。

列車緊急臨時七堵站，蔡男眼見到站，沿途手腳強撐在連接器上，因體力不支摔落鐵道，員警趕到鐵道上，他已坐起身子但無力行走，幸好沒有大礙，但違反鐵路法面臨罰款。

因蔡男的事故，火車緊急停靠七堵站，造成多班列車因此延遲。鐵路警察局台北分局七堵派出所表示，當時員警到場將蔡男拉上月台，帶回派出所釐清案發過程，蔡男並沒有受傷，行走也正常。

台鐵人員說，蔡男違反鐵路法第57條第2項及第71條第1項第1款，第57條第2項規定，「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所。」；第71條第1項第1款規定，「列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行。」

鐵路警察局七堵派出所表示，鐵路法有明文規定，列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行，蔡男因錯過列車時間，從月台站連接器屬攀附列車隨行行為，已明顯觸法。

台鐵已對蔡男依違反鐵路法第57條第2項及第71條第1項第1款函移交通部鐵道局裁處，處1500元台幣以上、7500元台幣以下罰鍰。