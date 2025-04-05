宜蘭綠博小火車疑煞車失靈 撞上老夫妻1死1傷 駕駛送辦

宜蘭綠博園區小火車疑煞車失靈撞到人，遊客合力抬車熱血救人。(圖／民眾提供)

游姓男子昨偕呂姓妻子全家人，趁清明連假到宜蘭綠色博覽會出遊，游男與妻子卻被園區電動小火車失控撞上，游男送醫不治、妻子手部骨折，兒女放聲痛哭直說「根本來不及拉走爸媽」，檢方訊後依過失致死罪命陳姓駕駛6萬元台幣交保。

綠博園區昨天連假湧入上萬人，今年邁入第25屆，這是第一起園區內死亡事故，園區立即停駛兩輛電動小火車，代理縣長林茂盛也趕赴醫院向死者家屬致歉，並宣布綠博5日休園一天。

檢警調查，78歲的游男偕妻子和兒子、女兒兩家共十人，昨早從新北出發到綠博園區遊玩，陳姓司機當時先在環境教育中心放下一批遊客，空車狀態將小火車開回大門接駁點，下午1點半快到大門時，疑煞車失靈，失控撞上游男與妻子，游男被捲入車底，妻子被撞飛。

一群遊客合力把火車抬起來，逐一將兩人救出，但游男已當場無呼吸心跳，送醫急救不治，女兒聽到父親噩耗，放聲痛哭，無法接受家人一同出來玩，沒想卻天人永隔。

「老人家走得慢，根本閃不過」。游男兒子哀痛說，當時遊客四處跳竄閃避，他女兒也差點被撞倒，他當時離父母有一段距離，聽到喇叭聲已來不及拉走父母，直接被小火車輾過，遊客見狀先把他的母親移到車旁，但父親被救出的時候就已不行了。

檢警調查，陳男原是貨車司機，到綠色博覽會打工開小火車，因小火車是空氣煞車，當時他發現電量較不足，正要開回充電卻踩不到煞車，加上又是一路下坡，即便拉鈴示警，車子仍停不下來，車速待鑑定。

農業處長李新泰表示，綠博開幕已一周，所在的武荖坑園區範圍大，兩輛電動小火車可載客約40人，每天上午9點起，以計次服務的方式提供載客及語音導覽服務，車速約在二、三十公里，測試都沒有異常，保養也符合規定，兩輛小火車都停止服務，全面檢視沒疑慮才恢復使用。

宜蘭地檢署檢察官洪景明昨赴現場勘驗，他表示會詳細鑑識現場物證，並調閱車輛維修、駕駛紀錄，確認車輛來源、平常保養和性能，不放棄任何跡證，也會請公正單位鑑定調查。

主辦單位表示，契約裡已要求廠商須投保公共意外責任險，若發生意外，每位受害者最高可獲600萬元台幣理賠。