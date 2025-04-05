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19歲女山友「南台首嶽」關山墜谷 直升機送台東搶救

記者徐白櫻／台東5日電
19歲朱姓女山友在有南台首嶽之稱、海拔3668公尺的關山三角點附近墜落山谷，直升機送往台東救治。(記者徐白櫻／翻攝)
19歲朱姓女山友在有南台首嶽之稱、海拔3668公尺的關山三角點附近墜落山谷，直升機送往台東救治。(記者徐白櫻／翻攝)

19歲朱姓女山友5日早上在「南台首嶽」關山三角點附近摔落40公尺懸崖，台東縣消防局會同空中勤務總隊派遣直升機救援，順利將人吊掛送醫，朱女獲救時尚有呼吸，但傷勢嚴重意識模糊，送往醫院搶救。

中央山脈南一段是熱門登山路線，計有庫哈諾辛山、關山、海諾南山、小關山及卑南主山等五座百岳。高雄市五人登山團體昨日從高雄出發，昨早從進涇橋登山口入山，預計花四天時間攀爬庫哈諾辛山、關山等3000公尺百岳，後天要從小關山林道下山。

今早19歲朱姓女子在距離關山三角點約450公尺陡峭路段摔落深度約40公尺山崖，摔落山谷後意識模糊，頭部及左腿有血腫、撕裂傷，幸好仍有呼吸，隨行隊友求救。

因出事地點位於南橫山區，距離台東縣較近，由台東縣消防局派遣關山大隊山域專責隊搜救人員前往事發地點，並同步申請空中勤務總隊派遣直升機救援。

台東縣消防局指出，朱女隊友進行簡易包紮、加壓止血等處置，留在原地等待救援；所幸今日天氣晴朗且事發當地無密林遮蔽，空勤總隊搜救人員於上午10時24分順利完成吊掛，病患送往台東馬偕醫院治療。

消防局呼籲，近期山區天候變化大，山友們登山務必做好萬全準備，並備妥足夠糧食與水。同時應有通聯與求援的通訊方案及留守人員，以確保在緊急狀況下能迅速對外聯繫並提供準確座標，提高救援效率。

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