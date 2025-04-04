高雄老董車震孩子同學媽 正宮錄下激情呻吟 提告求償

高雄一名擁有多家公司的董事長錢董（化名），與孩子幼兒園同學的媽媽小玲發展出婚外情，多次出遊、過夜，甚至在車上車震；錢董妻子放置車內放置的錄音筆，意外錄下兩人車上調情的過程，氣得提告求償，法院審理後，判決第三者需賠償25萬元(台幣，以下同)定讞。

綜合媒體報導，判決書記載，錢董妻子和老公結婚10年，育有三名未成年子女，她表示一直很用心經營家庭與親子 關係，先生才能沒有後顧之憂的全心衝刺事業。2023年9、10月間，由於行車紀錄器經常故障，她在車裡放置錄音筆備用，先生並不知情。

某天早上接送小孩後，她打開錄音筆檢查檔案，竟發現老公和別的女人在車上車震，兩人激情難耐的呻吟聲全部清楚錄下；兩人的言語充滿瞹昧、性暗示，已逾越一般朋友相處關係，且兩人至少已交往一年，不止一次發生性行為，更經常一同出遊、過夜。錢董妻子氣得提出求償60萬元。

據報導，小玲表示一開始並不知道錢董已婚，知道後就想分手，只是害怕對方以人身安全作為威脅的手段，更強調錄音筆是未經同意的偷錄，侵害她的權益，主張這是非法取得的資料，不能作為證據。

一審法官認為，錢董妻在自己的車上放錄音筆，取證方式符合比例原則，再根據老董和小玲的對話錄音、LINE 聊天紀錄等事證，認定兩人確實有婚外情的事實，審酌雙方的收入，判決小玲應賠償正宮25萬元。