我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世2025年億萬富豪榜 馬斯克又霸榜 遙遙領先這兩人

TikTok「不賣就禁」大限將近 傳川普2日開會討論最終提案

換妻俱樂部復燃 新竹情慾流動出現多篇徵求文

記者王駿杰、黃羿馨／新竹2日電
一般而言，發文夫妻會附上自身相關資訊，包括地點、身材、年齡、有無特殊癖好、接受換妻聯誼的條件，藉此讓單男（單女）「投履歷」報名。(記者王駿杰／翻攝)
一般而言，發文夫妻會附上自身相關資訊，包括地點、身材、年齡、有無特殊癖好、接受換妻聯誼的條件，藉此讓單男（單女）「投履歷」報名。(記者王駿杰／翻攝)

外國的「換妻俱樂部」原本在新冠肺炎後消失匿跡一陣子，近期又在新竹蔓延，出現多篇換妻徵求文。不少愛好者低調帶著另一半加入私密換妻網站，上傳夫妻的裸照、影片，取得積分門檻後，在發文附上地點、三圍等「身體密碼」尋求配對，雙方約出後再到摩鐵大玩雜交性遊戲；警方指出，即使換妻行為無性交易，仍有觸法之虞。

法界人士指出，該網路論壇雖宣稱架設在美國，受美國法律保護及約束，但論壇顯示，每天都有近20名義工團隊，只要維修團隊在台灣，或當中有出現藉由台灣IP散播裸照、影片供網友瀏覽，就觸犯「刑法」散布猥褻物罪，可處2年以下有期徒刑；若是換妻過程中未經他人同意就上傳私密照及影音，甚至還拿來營利，還會觸犯「刑法」妨害性隱私及不實性影像罪，可處3至5年刑期。

記者調查，該換妻俱樂部論壇會員數達數10萬人，是目前國內知名的裸拍、自拍、換妻族交流論壇，該論壇聲稱網站架設立於美國，受美國法律保護及約束，甚至要求會員們要遵守美國法令，還強調網站不接受美國政府以外單位請求調閱會員資料，也標榜不會外流會員IP。

記者發現，要取得該論壇的會員資格並不容易，一般基本會員每天瀏覽權限僅3次，有些特定項目若要觀看，則需不斷上傳裸照、自拍照或影片提高積分與貢獻值。另外，參加換妻的會員可初分為三類，除夫妻、情侶檔，還有「單獨赴會的男性或女性」，簡稱「單男」與「單女」。

一般而言，發文夫妻會附上自身相關資訊，包括地點、身材、年齡、有無特殊癖好、接受換妻聯誼的條件，藉此讓單男（單女）「投履歷」報名，有的也會要求報名參加的單男單女附上照片、近3個月性病檢查報告等非常完整的資訊。

記者觀察，該論壇於新冠肺炎爆發期間，換妻的發文有明顯減少趨向，不過，自今年初至今，忽然湧入多篇新竹地區的換妻徵求文，其中有貼文甚至註明換妻原因，竟是「老公有綠帽癖」，喜歡看妻子外遇出軌的樣子，尺度令人瞠目結舌。

警方指出，以往查案時發現，多起換妻事件都涉及毒品交易，即使換妻行為未涉及性交易，無對價關係，但仍可能造成夫妻間的相互猜忌，彼此懷疑，甚至出現謊稱遭性侵等濫訴司法案件，另外，不斷交換性伴侶也易染上性病，提醒民眾勿因好奇心而嘗試。

外國的「換妻俱樂部」原本在新冠肺炎後消失匿跡一陣子，近期又在新竹蔓延，出現多篇換...
外國的「換妻俱樂部」原本在新冠肺炎後消失匿跡一陣子，近期又在新竹蔓延，出現多篇換妻徵求文。(記者王駿杰／翻攝)

新冠肺炎

上一則

女律師應酬遭摸鼠蹊還被嫌「妳那麼嚴肅」 汽車公司主管判10月刑

下一則

黑白集／台灣股匯雙殺 外資在避什麼險？

延伸閱讀

衛報警告：解放軍軍演劍指華府 台灣3原因對美支持須謹慎

衛報警告：解放軍軍演劍指華府 台灣3原因對美支持須謹慎
魯比歐下令學生簽證「審查社媒」 批美及反猶拒入境

魯比歐下令學生簽證「審查社媒」 批美及反猶拒入境
川普關稅「解放日」將至...歐洲揭反制聲浪 8成丹麥人挺報復美國

川普關稅「解放日」將至...歐洲揭反制聲浪 8成丹麥人挺報復美國
又有新關稅選項？傳川普團隊再提議 稅率比全面課徵20%低

又有新關稅選項？傳川普團隊再提議 稅率比全面課徵20%低

熱門新聞

士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11

超人氣

更多 >
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網