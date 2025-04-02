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女律師應酬遭摸鼠蹊還被嫌「妳那麼嚴肅」 汽車公司主管判10月刑

記者王宏舜／台北2日電
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一名年輕的受僱女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓友人同聚，黃在席間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告，案發後接受53次心理諮商。台北地院認定黃犯強制猥褻罪，判10月徒刑，台灣高等法院1日駁回上訴。示意圖。(本報資料照片)
一名年輕的受僱女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓友人同聚，黃在席間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告，案發後接受53次心理諮商。台北地院認定黃犯強制猥褻罪，判10月徒刑，台灣高等法院1日駁回上訴。示意圖。(本報資料照片)

一名年輕的受僱女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓友人同聚，黃在席間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，還嫌她「嚴肅」；女律師提告，案發後接受53次心理諮商。台北地院認定黃犯強制猥褻罪，判10月徒刑，台灣高等法院1日駁回上訴。

已婚的黃為汽車公司主管，有2名未成年的小孩。2021年4月23日晚間，王姓律師邀黃與客戶到台北市一家酒吧飲酒，受僱女律師也陪同。在酒吧內，黃說「妹妹，妳這麼嚴肅，我們聊不下去」，伸手揉捏女律師的臉，再擠坐到女律師右邊，伸手摸她的腰、背、大腿及鼠蹊部。

女律師嚇得逃進廁所，黃尾隨其後，兩人返回座位，黃再次撫摸她的腰，還想將手伸入她的褲頭裡。女律師把黃的手撥開，黃不罷休地在她肩頸按壓、游移；黃與別人划酒拳時，又十指緊扣女律師的手，划拳勝利時，再摟繞女律師的脖子。

女律師事後提告，黃承認參加飲宴，也有用手搭女律師的肩膀、觸碰她的手，但否認強制猥褻。黃說，沒有碰觸女方的腰部、下背部、大腿內側，更未十指緊扣或強吻。

台北地院審理發現，王姓律師當天設宴邀請的對象，是某傳媒公司的葉姓法務長，王想與某傳媒公司建立長期合作的關係，透過黃介紹，被害女律師則是在事務所負責這家傳媒的業務。當天，一行人先到台北市海鮮料理餐廳飲宴，後來到酒吧續攤。

女律師證稱，續攤時，黃摸她的左腰、下背部、右大腿、鼠蹊部，她有閃躲，還刻意去廁所催吐，但黃貼近並用猥瑣的眼神看著她，堵住出口不讓她走。她說，黃後來摸她的左腰，拉她的襯衫想把手伸進去裡面，她覺得很厭煩，但「不敢砸老闆的場」，只能再度把黃的手撥開。

女律師受害後，2021年4月26日至5月5日曾向同一事務所吳姓、蔣姓律師陳述，自2022年1月26日至2023年8月18日共進行53次心理諮商，傾訴對象包含委任案當事人的姐姐。此外，葉姓證人也在LINE群組裡提到黃一直摸女律師，很擔心黃因此被告；另名證人也說黃很「色狼」；楊姓證人甚至表示不想因為此事需作證而害到黃，因此提前離開。

北院認為女律師身心受影響不輕，絕非如黃所言只是搭肩、碰手。北院認為黃不尊重女律師的性自主權，雙方也未和解，判他10月徒刑。

檢方與黃皆上訴，高院審理後認為一審量刑妥適，1日判上訴駁回。

高院 LINE

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