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新聞眼／動用法政媒警力量 鍾文智案水有多深？

記者 王宏舜
連一鮑魚前董座鍾文智（右）。(本報資料照片)
連一鮑魚前董座鍾文智（右）。(本報資料照片)

富商翁茂鍾與檢審警調不當往來2019年爆發，前公務員懲戒委員會委員長石木欽因此去職，「百官行述」重創司法形象。六年後「鮑魚聞人」鍾文智逃亡，看似是台灣高等法院便宜行事疏失，但鍾炒作TDR案自2015年繫屬台北地方法院，十年後才定讞，動用的法政媒警力量不容小覷，恐再掀另一起司法醜聞風暴。

前總統蔡英文2016年擘劃司改國是會議，誓言終結「有錢判生、沒錢判死」現象，民眾卻看到要犯朱國榮、鍾文智接連逃亡，這樣的司改何其難堪。

鍾文智三審律師分別是王國棟、陳憲裕與洪昌宏。王是高院庭長退下轉律師，洪則有最高法院庭長資歷，曾為高院法官的陳憲裕也是司改國是會議委員，巧合的是他也是棄5億1700萬元台幣潛逃的朱國榮辯護律師。

鍾文智二審律師名單同樣「華麗」，包括現貴為大法官的尤伯祥、冤獄平反協會理事林俊宏，鍾為了自己案件多煞苦心可理解，但如今他逃亡，人民看到他身旁這些辯護人，該如何相信司法？

高院審理期間，鍾文智聲請傳喚專家證人針對TDR是否為有價證券進行鑑定，鑑定人包括輔大法律學院教授郭土木、文大副校長王志誠。令人詫異的是，起訴鍾文智的台北地檢署前檢察官陳宗豪轉行當律師後，竟稱財政部的函文有問題，TDR屬性認定有爭議，而陳的博士論文指導教授就是郭土木。此時民間也開起有價證券正名與人權保障等研討會，還邀立委參與，鍾也開始遊走慈善基金會間，透過媒體營造「樂善好施」形象。

二審受命法官紀凱峰曾被鍾文智聲請迴避，審理期間還頻遭惡意攻訐，紀在重判完鍾後選擇辭職，留下「正義遭逼退」的質疑。

如今鍾文智耗費時間與金錢為求全身而退失敗了，卻因高院不再科技設備監控而溜走，出具建議的醫師、沒製作裁定書的法官，都該好好調查。

高院 國是會議 財政部

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