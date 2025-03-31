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噁男偷拍女童傳網 澳洲警通報逮人 台警：丟臉丟到國外

記者蔣永佑／新北31日電
新北市張姓男子涉嫌偷拍鄰居年約8歲女童不雅影片，上傳到國外暗網分享，被澳洲警方網路巡邏發現，透過管道通知台北市婦幼警察隊；新北地檢署起訴張男。(記者蔣永佑／攝影)
新北市張姓男子涉嫌偷拍鄰居年約8歲女童不雅影片，上傳到國外暗網分享，被澳洲警方網路巡邏發現，透過管道通知台北市婦幼警察隊；新北地檢署起訴張男。(記者蔣永佑／攝影)

新北市張姓男子涉嫌偷拍鄰居年約8歲女童不雅影片，1年間偷拍12段，上傳到國外暗網分享，2023年被澳洲警方網路巡邏發現，透過管道通知台北市婦幼警察隊；檢警搜索查扣相關證物，新北地檢署依對未成年人加重強制猥褻及兒少性剝削防制條例起訴張男。

檢警調查，張男因與被害女童為多年鄰居，與女童全家相熟，經常串門子出入女童家中，涉多次利用與女童單獨相處機會，用各種手段拍攝至少12段女童不雅影片。

檢方查出，張男2021年10月10日首次犯案，涉拍攝女童裸露臀部和私密處性影像，沉寂大半年後，於2022年5至9月密集犯案，平均每月二次拍錄女童不雅性影像，內容包括猥褻、裸露女童大腿和私密處，或以生殖器碰觸女童頭部進行猥褻行為，及女童如廁等畫面。

2022年5月至8月間，張男5度利用住家電腦，連結國外暗網「Tordarknet」中的「PedoBum」論壇，以帳號「miniming」張貼5則貼文，上傳12段被害女童的性影像。

澳洲警方2023年執行網路巡邏時，發現被害女童的性影像在網路流傳，蒐證調查後，確定來自台灣，透過管道以電子郵件檢附相關證據通知台北市婦幼警察隊。檢警查出張男身分，搜索查扣犯案用筆記型電腦、桌上型電腦和手機，也找到張男在影片中穿著的上衣和長褲。

據了解，張男甚至還曾向被害女童胞兄借用手機犯案，拍下女童不雅影片轉傳後再刪除，讓女童家屬氣憤難平。檢方偵結，依對未成年人加重強制猥褻及兒少性剝削防制條例違反意願拍攝及散布性影像起訴。

警方說，「創意私房」偷拍論壇爭議不斷，關鍵就是孩童被拍性影像問題，張男染指鄰居女童還上網被澳洲警方發現，丟臉丟到國外。

澳洲

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