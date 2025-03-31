我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普態度急轉彎？稱相信普亭不會食言 但警告勿觸他「心理期限」

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

台中妙齡女「騎單車酒駕」遭警攔查開罰驚呼：這樣也會

記者陳宏睿／台中31日電
台中市林姓妙齡女在27日酒後騎單車，遭警方攔下後開單告發。(記者陳宏睿／翻攝)
台中市林姓妙齡女在27日酒後騎單車，遭警方攔下後開單告發。(記者陳宏睿／翻攝)

台中市第一警分局在本月執行11場大規模取締酒駕，已查緝80件酒駕案件，其中27日時查緝到妙齡的林姓女子騎單車行經中區中華路時，被警方攔下，聽到警方告知騎單車酒駕仍有罰則時，驚呼「這樣也會」，林女酒測值超標，可罰1200元至2400元台幣(約36至72美元)，林女也說「絕不再犯」。

第一警分局在本月截至27日為止，已執行11場大規模取締酒駕路檢勤務，取締酒駕達80件，一分局轄區今年迄今與去年同期相比，酒駕肇事致傷人數15人，較去年同期17人，減少2人，下降11.8%，數據有下降。

第一警分局大誠所警員林冠賢在本月27日凌晨4時許，巡經中區中華路段時，攔查林姓女子（24歲）酒後騎乘腳踏自行車，林女聽聞員警告知，酒後不可騎乘腳踏自行車時，驚呼不知酒後騎乘腳踏自行車也屬違規。

經酒測後酒測值高達0.52mg/L，雖幸運未發生事故憾事，惟經員警告誡並製單開罰後，林女也連聲說不好意思，還說絕不再犯。

第一警分局交通組解釋，酒後不應再使用任何交通工具，縱使騎乘腳踏自行車，只要酒測值0.15mg/L以上，會構成道路交通管理處罰條例第73條第2項違規，可處1200元以上2400元台幣以下罰鍰，當場禁止其駕駛，如使用具電池驅動提供動力之電動輔助自行車，若酒測值0.25mg/L以上，甚會構成公共危險罪。

第一警分局長尤啓南說，分局依酒駕肇事溯源結果督促飲酒場所，如酒店、KTV、餐廳等業者善盡防制酒駕社會責任，呼籲市民朋友勿心存僥倖，如有聚會飲酒，應相互提醒，要妥善安排交通工具，如搭乘大眾運輸、計程車或是使用代駕，以確保安全回家，共同維護市民安全的交通環境。

上一則

男騎車回家路滑摔倒 未即時起身 地下車道遭鄰居輾亡

下一則

陸2025年夏季航班 兩岸較去年同期每周少71班

延伸閱讀

亞凱迪亞按摩店被撞 門面受損嚴重 司機疑酒駕

亞凱迪亞按摩店被撞 門面受損嚴重 司機疑酒駕
納巴婦疑酒駕撞樹 2子女當場死亡

納巴婦疑酒駕撞樹 2子女當場死亡
聖塔克拉拉市聖派翠克節管控酒駕未成年人飲酒

聖塔克拉拉市聖派翠克節管控酒駕未成年人飲酒
德州男子酒駕肇禍 17車連環撞 5死、多人住院

德州男子酒駕肇禍 17車連環撞 5死、多人住院

熱門新聞

台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
陸配亞亞（前排右二）與其老公（前排右三）一同現身。記者張曼蘋／攝影

陸配亞亞老公閩南語控訴 : 我是台灣孩子 難道要我走？

2025-03-25 00:30
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29

超人氣

更多 >
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑
一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心

一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心
不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了