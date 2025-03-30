士官尋短害死同袍 家屬判賠627萬元

陸軍第十軍五支部大雅營區前年發生2名陳姓士官在一氧化碳中毒身亡，家住彰化的陳姓士官出殯公祭，十軍團長官、同袍送他最後一程。（圖／民眾提供）

陸軍第10軍團5支部大雅營區前年傳出兩名陳姓士官在寢室昏迷死亡，檢方查出陳姓士官攜帶一氧化碳鋼瓶進入營區寢室開啟，釀另名陳姓士官誤吸入枉死；被害人家屬對軍方、對造家屬求償2614萬元(新台幣，下同，約78萬美元)，法院判對造家屬應給付627萬元，軍方免賠。

5支部大雅營區2023年6月26日，同寢兩名陳姓士官（31歲）一氧化碳中毒身亡，陳姓士官（33歲）留有遺書，床鋪邊發現一氧化碳鋼瓶，死者家人控訴對方尋短，卻釀其枉死。

被害家屬提民事求償，主張33歲陳姓士官攜帶一氧化碳鋼瓶進入5支部營區，軍方未盡檢查且怠於安全維護措施，就讓陳男輕易將鋼瓶攜入寢室在深夜開啟，導致31歲陳姓士官回寢未察覺，在躺椅上吸入過多一氧化碳身亡。

被害家屬依喪葬費、扶養費及精神撫慰金計算，向對方家屬、陸軍5支部共求償2614萬多元；對造家屬抗辯稱，陳姓士官尋短釀同袍死亡深表遺憾，但造成死亡並無故意或過失，不構成侵權行為。

5支部則回應，31歲陳姓士官死亡結果，應歸責於33歲陳姓士官尋短，與軍方衛哨人員執行檢查無相當因果關係，主張駁回請求。

台中地院審查，5支部門禁、寢室安檢人員沒發現陳姓士官攜帶鋼瓶縱有疏失，但與之後尋短、導致另名士官被害死亡，難認有相當因果關係，求償國賠部分駁回。

但法院指出，33歲陳姓士官的行為，侵害31歲陳姓士官生命權，被害家屬求償有據，判他3名家屬，應於繼承其遺產範圍內，給付被害人的4名家屬共627萬多元。