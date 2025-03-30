我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

士官尋短害死同袍 家屬判賠627萬元

記者曾健祐／台中30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸軍第十軍五支部大雅營區前年發生2名陳姓士官在一氧化碳中毒身亡，家住彰化的陳姓士官出殯公祭，十軍團長官、同袍送他最後一程。（圖／民眾提供）
陸軍第十軍五支部大雅營區前年發生2名陳姓士官在一氧化碳中毒身亡，家住彰化的陳姓士官出殯公祭，十軍團長官、同袍送他最後一程。（圖／民眾提供）

陸軍第10軍團5支部大雅營區前年傳出兩名陳姓士官在寢室昏迷死亡，檢方查出陳姓士官攜帶一氧化碳鋼瓶進入營區寢室開啟，釀另名陳姓士官誤吸入枉死；被害人家屬對軍方、對造家屬求償2614萬元(新台幣，下同，約78萬美元)，法院判對造家屬應給付627萬元，軍方免賠。

5支部大雅營區2023年6月26日，同寢兩名陳姓士官（31歲）一氧化碳中毒身亡，陳姓士官（33歲）留有遺書，床鋪邊發現一氧化碳鋼瓶，死者家人控訴對方尋短，卻釀其枉死。

被害家屬提民事求償，主張33歲陳姓士官攜帶一氧化碳鋼瓶進入5支部營區，軍方未盡檢查且怠於安全維護措施，就讓陳男輕易將鋼瓶攜入寢室在深夜開啟，導致31歲陳姓士官回寢未察覺，在躺椅上吸入過多一氧化碳身亡。 

被害家屬依喪葬費、扶養費及精神撫慰金計算，向對方家屬、陸軍5支部共求償2614萬多元；對造家屬抗辯稱，陳姓士官尋短釀同袍死亡深表遺憾，但造成死亡並無故意或過失，不構成侵權行為。

5支部則回應，31歲陳姓士官死亡結果，應歸責於33歲陳姓士官尋短，與軍方衛哨人員執行檢查無相當因果關係，主張駁回請求。

台中地院審查，5支部門禁、寢室安檢人員沒發現陳姓士官攜帶鋼瓶縱有疏失，但與之後尋短、導致另名士官被害死亡，難認有相當因果關係，求償國賠部分駁回。

但法院指出，33歲陳姓士官的行為，侵害31歲陳姓士官生命權，被害家屬求償有據，判他3名家屬，應於繼承其遺產範圍內，給付被害人的4名家屬共627萬多元。

上一則

台積美國第3廠 拚加速動土

下一則

新聞眼╱健保再不改革 重症出國就醫非危言

延伸閱讀

清泉崗空軍爆綠能弊案 6人涉勾結黑道收賄遭訴

清泉崗空軍爆綠能弊案 6人涉勾結黑道收賄遭訴
月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠
「羅敷有夫」成語控同事出軌寄給全校 國文老師判賠

「羅敷有夫」成語控同事出軌寄給全校 國文老師判賠
阻建北達州輸油管涉毀謗等多罪 綠色和平組織判賠6.5億元

阻建北達州輸油管涉毀謗等多罪 綠色和平組織判賠6.5億元

熱門新聞

台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
陸配亞亞（前排右二）與其老公（前排右三）一同現身。記者張曼蘋／攝影

陸配亞亞老公閩南語控訴 : 我是台灣孩子 難道要我走？

2025-03-25 00:30

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部