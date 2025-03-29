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吳淡如促揭「黃子佼們」公開80名高級會員名單 檢追究刑責

台灣新聞組╱台北29日電
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藝人黃子佼（中）持有未成年人性影像，判刑八個月。(本報資料照片)
藝人黃子佼（中）持有未成年人性影像，判刑八個月。(本報資料照片)

藝人黃子佼捲入兒少性影像非法網站「創意私房」案，且購買持有2259部未成年人性影像，判刑八個月，且黃被查出是「創意私房」高級會員，而高級會員可任意「點菜」，指名提供特定受害者的性影像，引發輿論譁然。作家吳淡如昨在臉書發文問，「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴，不管他們有何等社會名望？」超過千筆留言喊「贊成」。

網友表示，「有辦法透過連署嗎？人神共憤」，「沒有這些高級會員的贊助，這種本就不該容於世的社團怎麼能夠存在？一定要公布，而且更應該訴諸法律」、「贊成！還要加照片」、「這些魔鬼真的太可惡了」、「他們折斷了幼鳥的羽翼，也該付出傾巢的代價」、「每個高級會員都拿證件跟名片拍照公諸於世」、「我們要為不能發聲的孩童站出來」、「殘害幼童的事沒有妥協的空間」。

台灣高等檢察署檢察長張斗輝昨指示從嚴偵辦且立即分案，由台中地檢署主辦、台北地檢署協辦，追查這80名「高級會員」不法行為、追究責任。

中檢表示，「創意私房」高級會員多達80人，涉及不法集團濫用未成年性影像從中牟利，不肖民眾加入會員付費觀看，嚴重戕害兒少被害人身心健康及人格發展。

檢察官陳祥薇去年偵辦「SCP」、「OAT」社群，還有創意私房等性影像偷拍群組，曾全台大搜索帶回449人列被告，除查出黃姓管理員等六人在中部小吃店、桌遊店廁所偷拍，另陳姓補習班老師利用教職偷拍未成年女學生，釀全台863人受害，包括20名未成年少年。

其中，陳姓補習班老師是「創意私房」社群的買家，他涉嫌自2015年起就利用擔任補習班教師機會，猥褻未滿14歲的少女，且在補習班廁所私設秘錄器偷拍未成年學生、女同事的性影像。

檢方依兒少性剝削等罪嫌，起訴黃姓、廖姓、張姓、李姓、江姓男子及陳姓補習班老師等六人；另同案查出400多名持有性影像會員，考量僅持有無散布，予以緩起訴。

藝人黃子佼持有未成年人性影像判刑。案經上訴，高院日前開庭時，有民眾對他舉牌抗議。...
藝人黃子佼持有未成年人性影像判刑。案經上訴，高院日前開庭時，有民眾對他舉牌抗議。(本報資料照片)

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