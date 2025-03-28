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歷經再審逾4年 冤死22年銀行經理諸慶恩無罪

台灣新聞組／台北28日電
台灣高等法院今年1月裁定諸慶恩案開始再審，台灣高等檢察署撤回上訴，一審判決無罪確定。(本報資料照片)
台灣高等法院今年1月裁定諸慶恩案開始再審，台灣高等檢察署撤回上訴，一審判決無罪確定。(本報資料照片)

富商翁茂鍾與檢警調不當往來，被追出衍生銀行經理諸慶恩被控偽造定存單含冤而死案，台灣高等法院今年開始再審，案件回歸二審，台灣高等檢察署撤回上訴，回復一審判決無罪確定。諸死亡22年獲無罪判決，創史上法律程序最複雜的死亡被告平冤先例。

諸慶恩原為百利達銀行台北分行資產負債管理部經理，強制執行翁茂鍾擔任總經理的怡華公司，1999年間遭檢舉「偽造定存單案」，一審獲判無罪，二審逆轉改判得易科罰金四月、緩刑三年，上訴最高法院期間，當時37歲諸慶恩病故，最高法院不受理判決。

2019年，翁茂鍾與司法、警界不當往來曝光，翁長年宴請上百位檢察官及法官，還贈送襯衫、保健品等物，翁的好友、前公懲會委員長石木欽不當接觸，遭懲戒法院判撤職並停止任用一年確定，翁過往訴訟案件也逐一遭檢視，其中諸慶恩案中，翁也與多位法官接觸，被認為是冤案。

諸慶恩案歷經四年非常救濟程序，從2021年高檢署首度聲請再審遭駁回確定，2022年最高檢察署聲請提起非常上訴力爭平反，最高法院撤銷不受理判決，駁回非常上訴；高檢署再度聲請再審，今年1月23日高院裁定開始再審。高檢檢察官檢視案件判決確定前、後全部卷證，認為一審檢察官上訴無理由，撤回上訴，回復一審無罪判決並確定。

最高檢表示，「諸慶恩案」歷經再審、非常上訴、再審等非常救濟程序前後逾四年，院、檢共同體現刑事訴訟再審、非常上訴制度糾正確定判決事實及法律錯誤的精神。

刑事訴訟 高院

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