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毆打、踹踢、坐壓…新竹幼兒園爆虐童勒令停業 負責人收押

記者黃羿馨／新竹23日電
新竹市私立博玉幼兒園爆虐童，約5名幼童受害，檢警拘提張男、賴女到案，法院裁准張男羈押、賴女交保，教育處已勒令停業；示意圖。（本報資料照片）
新竹市私立博玉幼兒園爆虐童，約5名幼童受害，檢警拘提張男、賴女到案，法院裁准張男羈押、賴女交保，教育處已勒令停業；示意圖。（本報資料照片）

新竹市私立博玉幼兒園爆虐童。張姓負責人及賴姓女園長疑不滿幼童哭鬧，竟動手毆打、腳踹施暴，約5名幼童受害，檢警拘提張男、賴女到案，檢方認兩人涉嫌重大，且有串證滅證之虞，依違反兒少法等罪聲押禁見，法院裁准張男羈押、賴女3萬元(台幣，下同，約900美元)交保，教育處已勒令停業。

有家長日前在臉書社團發文，指姪女2月17日因看到喜歡的玩具想收藏，卻被園方以「無法控制情緒」為由，遭助教拉扯在地，甚至用腳踢踹。家長憤怒地表示，對方事後多次請求私下和解，但她強調「虐童零容忍」。

據了解，張男與賴女脾氣暴躁，無法忍受幼童哭鬧，只要有幼童哭鬧或是不服管教、反應遲緩，就會主動以暴力方式「協助」老師管教學生。除動手毆打外，還會在學生跌倒時補踢一腳，張男甚至還會坐在幼童身上，聲稱要讓孩子「冷靜」，手段令人髮指。

全國教保資訊網指出，該幼兒園去年底迄今共有四次裁罰紀錄，曾因幼兒園編班違反年齡規定、幼兒園進用未具資格者從事教保服務、幼兒園班級師生比違反規定、教保服務機構未依規定配置專任教保服務人員等，各被裁罰6000或6萬元(約180到1800美元)不等。

新竹地檢署指出，3月獲新竹市警察局通報，知悉幼兒園疑有暴力虐待幼童案，檢察長陳松吉高度重視，指派婦幼組主任蔡宜臻協助，檢察官賴佳琪本月13日指揮警方搜索幼兒園，傳喚相關證人，另拘提張男、賴女到案，查扣手機、筆電及監視器記憶卡等證物。

據了解，幼兒園共有20多名幼童，目前已知約有5名幼童受害，檢警正在擴大調查，釐清是否有更多孩童遭到不當管教。

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