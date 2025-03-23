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月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

記者陳宏睿／台中23日電
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台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

台中市一間工廠老闆與妻子結婚20多年，育有兩女，不過業者發現，妻子趁他在2014年出國工作期間，用交友軟體與許姓男子「約砲」，在台中、南投等多家旅館發生性行為，因許後續公布旅館錄影，要脅人妻繼續見面才讓此事曝光，業者以其月收20萬元(台幣，下同，約6000美元)，向許求償200萬元，一審判許得賠30萬元。

判決指出，一家機械工廠業者已婚、有兩女，不過妻子在2024年4月間，利用手機、通訊軟體，與許姓男子網聊，同年5月間，許與人妻趁業者出國工作時，先後在台中、南投等五家汽車旅館，發生多次性行為。

因許男不滿人妻在同年6月間，不再使用交友軟體，因此以公布當時在汽車旅館內的錄影、錄音，甚至以死相逼，以要求人妻繼續婚外情，人妻因不堪其擾，才向丈夫告知此事。

工廠業者得知妻子有約砲的行為後，以自己每月收入20萬元為標準，向許男求償200萬元的精神撫慰金。

台中地院審理時，許男否認交往時，知道人妻已婚身分，強調二人是以朋友關係往來，得知人妻已婚後，即沒有聯絡，也沒有業者指控與人妻發生那麼多次性關係，但詳細次數已不記得。

法官勘驗雙方對話紀錄發現，許男在去年5月間已有傳送「有老公的人就安分守己」、「就因為你是有老公的人」等語，但同年6月間卻仍有二人在外過夜、發生親密關係等露骨言詞，不採信許男辯詞，認許得負侵權損害賠償責任，判賠30萬元，可上訴。

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