四海幫大哥 涉勒贖富商百萬交保

涉入威震集團前董座吳明達槍擊 案的四海幫前大哥郝廣民，昨被刑事局拘提到案，士檢地檢署複訊後以郝有串證逃亡之虞聲請羈押，法院裁定100萬(台幣，以下同)交保、限制住居。郝之所以被拘提，與竹聯幫仁堂大老「麥可」許瑞弘牽涉的富商恐嚇取財案有關。

郝廣明去年在國道搭車時，發生嚴重車禍，雙腿被撞斷、一度昏迷不醒，當時國內區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧也在國道車禍身亡，郝男昨移送時要靠助行器才能行走，模樣狼狽。

據調查，台北市一名富商因投資，與股東有上千萬元的金錢糾紛，富商透過管道，找上郝廣民及許瑞弘出面處理，沒想到處理到最後，這些款項全落入黑道手中，富商不僅沒拿到錢，還飽受滋擾。

刑事局本月十日發動第一波搜索行動，兵分多路拘提許瑞弘及同夥共11人，檢方複訊命許瑞弘200萬元交保，警方當時也赴屏東搜索郝廣明老家，但郝已不知去向。

刑事局19日再拘提涉入此案的邵姓和謝姓男子，檢方複訊後命邵男150萬元交保、謝男30萬元交保；昨再拘提郝廣民，全案依恐嚇取財、組織等罪偵辦。

郝廣民涉教唆小弟槍擊吳明達，檢方去年拘提郝到案，訊後聲押禁見，但法院裁定50萬元交保。