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成語控同事不忠寄給全校職員 台中國文老師判賠

記者曾健祐／台中即時報導
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台中司法大厦。(記者曾健祐／攝影)
台中司法大厦。(記者曾健祐／攝影)

台中某高中莊姓國文老師指控林姓同事婚姻不忠，寫下「偷人」、「羅敷有夫、使君為婦」等成語還寄給全校303位教職員。法院刑事以莊有損為人師表，依誹謗罪判她拘役50日，林再求償60萬元精神撫慰金，民事判莊應給付林10萬元(台幣，下同，約3031美元)，可上訴。

檢方查，莊師2024年4月12日用學校電子信箱寫下「林老師的道德尺度也是令人瞠目結舌了呵呵」、「林老師都完全不會做『偷人』什麼的事吧？」還說「什麼羅敷有夫使君有婦的公然放閃」，並寄給全校303名教職員，公開指摘、傳述毀損林師名譽，足以貶損林人格、社會評價。

台中地院刑事審理時，莊否認誹謗，辯稱是林先提到她偷電，自己只是在回覆林「偷」這個字，為了對比林說她偷電的荒謬性等語。

刑事庭查，莊在信中用有典故的成語，「羅敷有夫」現今是指婦女已婚，而「使君有婦」則用來比喻男子已娶，至於「偷人」的釋義則是婦人與人通姦，已有指摘、傳述林男女關係不當的具體情事，屬於事實陳述類型的言論，會使閱覽文字的人，認為林有對婚姻不忠行為。

刑事庭也認為，莊是國文老師，對「偷人」、「羅敷有夫」，「使君有婦」意思難推諉不知，且該內容和林師婚姻狀態不符，也與公共利益無關，審酌莊有損為人師表之表率，犯後又否認沒和解，依散布文字誹謗罪，判莊拘役50日，得易科罰金。

林師再提民事訴訟，主張莊侵害她名譽，造成身心創傷求償精神撫慰金60萬元；莊則認為，林求償金額過高，參考實務有關言語衝突判決，撫慰金應以2萬元適當。

民事庭審酌，莊寄信給全校303名教職員行為，是故意不法侵害林名譽權，林求償有理由，已經貶損林人格尊嚴造成她精神受有相當痛苦，考量雙方學歷、職業、收入及侵害程度等一切情狀，判莊應給付林10萬元。

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