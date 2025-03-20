保母姊妹虐死剴剴案開庭 三法官登場 千人集結喊判死

台北地院20日下午開庭審理男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死案，上千人到場陳抗。(記者杜建重／攝影)

1歲10個月大男童「剴剴」前年底被保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴；台北地方法院國民法官法庭昨開庭，上千名群眾聚集法院外陳情，要求虐童者判死，以記者會形式自發性手持白菊花、標語聲援，台北101 董事長賈永婕 也到場；審判長林鈺珍承諾一定公正審案，暫訂5月13日宣判。

有民眾上月20日在「公共政策網路參與平台」發起虐童案應加重刑責，目標「虐童致殘者，加重刑責至無期徒刑；虐童致死者，判處無期徒刑、死刑 。任何虐童性侵案件，皆不得假釋」。

聲援活動在社群媒體發酵，「剴剴案」昨天下午3時30分開庭，1小時前法院外開始聚集人潮，包括「台北101」董事長賈永婕、民進黨立委郭昱晴等人都到場關心。

準備庭本由受命法官洪甯雅主持即可，不過有上千民眾持著白花、標語在「寶慶院區」外陳情，院區內氣氛緊張，為求慎重，合議庭三名職業法官均登場，成為國民法官制度上路後罕見狀況。

法官押解劉彩萱、劉若琳出庭，規畫本案4月18日起辦理國民法官選任前置程序，4月21日由檢辯選任國民法官；4月22日起到5月8日共訂11次庭期審理，5月9日由職業法官、國民法官評議有罪無罪及科刑，預訂5月13日下午2時30分宣判。

劉氏姊妹律師表示，因聲請證人受法庭外陳抗活動影響，恐影響作證意願，希望能以屏蔽方式處理；檢方則希望未來聲請傳喚證人，作證能與劉彩萱、劉若琳隔離，對於檢、辯建議作證方式，林鈺珍表示會評議。

昨開庭時，抗議群眾在外高喊判決劉彩萱、劉若琳「唯一死刑」、以後「不得假釋」。林鈺珍庭末說，非常感謝旁聽民眾對法院秩序的配合，法官一定會客觀、公正審理保母虐童案，未來審案仍會開放旁聽，旁聽民眾不要拿與案情有關標語影響審判。

昨天開完庭，法警要帶劉彩萱、劉若琳姊妹上囚車，準備押回台北女子看守所，兩人一出法庭，法院外聲援的民眾突然躁動，不斷大喊「唯一死刑」，甚至有人罵三字經、丟垃圾。

一位媽媽「Hebe」特別從中南部搭車北上聲援，沉痛接受採訪，她說：「判死刑不是我們的宣洩，而是必須要這麼重的刑罰，讓所有傷害孩子的人會怕」，呼籲蔣市長、賴總統站出來，重視每一條生命。

賈永婕說，虐童要零容忍、應要最重量刑，台灣最大的國安危機是少子化，難以想像台灣這樣的文明社會，有孩子被虐待致死。