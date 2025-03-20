我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

二度咬人比特犬領養落空 動保處接手覓主 恐被安樂死

台灣新聞組／台北20日電
北市比特犬Lucky因11天內2度咬人，飼主被罰20萬元台幣(約6000美元)，被沒入後情緒相當緊張，首日未進食、排泄。(圖／台北市動保處提供)
北市比特犬Lucky因11天內2度咬人，飼主被罰20萬元台幣(約6000美元)，被沒入後情緒相當緊張，首日未進食、排泄。(圖／台北市動保處提供)

北市咬人肇禍的比特犬Lucky遭沒入，嘉義原有人想領養昨天卻臨時放棄，先前傳出徐姓原飼主已安排牠明天安樂死，沒入後逃過死劫，但若無人領養，恐再面臨安樂死威脅或終生安置。

Lucky因11天內2度咬人被沒入，前天被送至北市動保處收容，徐姓原飼主被罰20萬元且不得領養，截至昨天尚未繳罰款，也未探視Lucky。北市動保處救援隊代理隊長熊禹涵表示，繳款截止日為4月7日，若飼主未提行政救濟或罰款分期付款申請，會強制執行。

動保處技正華心惠表示，Lucky剛換新環境，又看到很多人無法鬆懈，身心緊張，加上沒在籠內排便、尿尿習慣，首日僅喝水無法進食、排泄，昨天原飼主安排訓練師協助安撫、陪伴1小時，情緒已舒緩，貼身小被子有撕咬但未嚴重破損，後續將和原訓練師討論如何協助牠適應環境，並尋覓合適飼養人。

華心惠表示，現階段先讓Lucky「減敏」適應環境，降低攻擊性，目前牠只接受與習慣親近的人接觸，動保處訓練師也和前訓練師討論制定方案，慢慢了解習性，協助牠習慣收容環境。

先前曾傳出嘉義有人想領養，昨天證實已放棄；華心惠說，對方主動聯繫表達飼養意願，但和共同飼養人討論無法達成共識，暫時無法飼養。

市議員鍾沛君表示，評估外界關注、周遭親友反對，嘉義飼主決定先不領養；她也透露，Lucky二度咬人被逮到後，徐姓原飼主甚至去預約明天安樂死，動保處得知後緊急攔阻，因為非疾病等狀況而撲殺是違法行為。

安樂死

上一則

台奇萊東稜大雪山難1死 16人無雪地裝備待援

下一則

誇大療效罰千萬 郭子乾代言違規食藥廣告 連2年榜首

延伸閱讀

11天2度跳窗咬傷機車騎士 比特犬遭沒入 飼主被罰20萬

11天2度跳窗咬傷機車騎士 比特犬遭沒入 飼主被罰20萬
比特犬跳車咬傷人 網友怒：該沒入的是飼主

比特犬跳車咬傷人 網友怒：該沒入的是飼主
田納西州比特犬突跳上床誤扣扳機 飼主左腿中彈擦傷

田納西州比特犬突跳上床誤扣扳機 飼主左腿中彈擦傷
北市推動無人機教育 高中擬開課 成年可考照

北市推動無人機教育 高中擬開課 成年可考照

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

2025-03-16 02:13
胡璉將軍孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊。(圖／民眾提供)

籲設解放軍紀念碑 胡璉孫女挨批：不肖子孫

2025-03-16 21:10

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？